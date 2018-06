El PSOE confirma a sus 'cuatro espadas' para las municipales

Francisco Cuenca ya es, de manera oficial, el candidato del PSOE a la Alcaldía de Granada. No había ninguna duda de que pondría su rostro a los carteles electorales para los comicios previstos para mayo de 2019, pero ahora llega la confirmación definitiva después de que los socialistas hayan culminado el proceso de primarias en la provincia para los municipios de más de 20.000 habitantes. Pedro Fernández en Baza, Noel López en Maracena y Flor Almón en Motril también repetirán sin necesidad de una votación previa después de la renovación de los estatutos del partido, que reflejan que quien ostente una alcaldía no tendrá que pasar por el proceso de primarias a no ser que lo soliciten de manera expresa más del 50% de los afiliados de la agrupación. Un caso excepcional fue el de Armilla, donde estaba Gerardo Sánchez como alcalde pero decidió no continuar, por lo que se abrió un proceso igual al del resto de localidades de más de 20.000 habitantes y, finalmente, la candidata será Loli Cañavate, que precisamente este lunes asume el bastón de mando. Pero, además de los pesos pesados de la provincia que llegarán desde el sillón de regidor a las elecciones, el PSOE presentará como novedades a Gonzalo Vázquez en Loja, el secretario general de la agrupación que fue elegido en los procesos de noviembre; Rocío Palacios en Almuñécar, que es la secretaria general de la agrupación desde hace un año y concejala del Ayuntamiento; y en el caso de La Zubia será Purificación López, que es la actual diputada provincial de Deportes. El caso de La Zubia ha sido un caso "excepcional" porque la localidad no cuenta con 20.000 habitantes, aunque el proceso ha sido aprobado por la dirección regional a petición de la propia agrupación. Sin embargo, en Guadix, donde Inmaculada Oria es la actual alcaldesa en excedencia, el nombre del candidato se conocerá a finales de año como en el resto de agrupaciones de la provincia, según reconoce el secretario de Organización del PSOE, Álex Casares, debido a que su población ha bajado en los últimos años y se ha quedado en poco más de 18.000 habitantes. "En la práctica no ha siso necesario llegar a una jornada de votación porque ha habido unanimidad en todas las agrupaciones", resalta el dirigente socialista.

El nuevo Reglamento del PSOE también establece los cauces a seguir tras las elecciones para poder cerrar pactos de gobierno y subraya que corresponde al Comité Federal determinar la política de alianzas del partido de acuerdo con las consultas a la militancia y a los afiliados. "Cualquier propuesta de acuerdo postelectoral con otras fuerzas políticas no entrará en vigor hasta que, a propuesta de la Comisión Ejecutiva Federal, haya sido aprobado por el Comité Federal, de acuerdo con las consultas a la militancia que se celebren, en su caso", según se especifica en el Reglamento aprobado.