El PSOE critica que el gobierno local "se esconda" ante el "problema" de calidad del aire

El viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Granada, Miguel Ángel Fernández Madrid, criticó la gestión del gobierno local que “da prioridad a irse de vacaciones antes de ponerse a trabajar” en el “problema” de la calidad del aire de la capital. Para Madrid, “la respuesta dada por el gobierno evidencia su extrema debilidad y el desconocimiento sobre un asunto clave en el presente mandato” porque “las declaraciones no las hace la responsable del área, sino que dejan el asunto en manos del director general, que formó parte del equipo redactor de Plan de Calidad del Aire durante el periodo anterior”. “Si no hay concejala en el área para dar directrices políticas sobre este asunto, bien podríamos prescindir de ella”, señaló.

A su juicio, según ha informado el PSOE en un comunicado, "los medio alcaldes Pérez y Salvador están volviendo a instaurar los métodos y las formas del PP que, durante 13 años condujeron a nuestra ciudad al desastre". "En el tema de la calidad del aire se vuelve a acusar a los municipios del Área Metropolitana, de manera irresponsable y obtusa, de un problema que afecta a más de 600.000 personas, y se renuncia a la posición de liderazgo de Granada como capital de esa Área Metropolitana que necesita trabajar de manera conjunta".

En este sentido, el socialista ha lamentado que el discurso metropolitano "vuelva a ser un instrumento para enfrentar a la ciudad con las demás localidades y para volver al relato de la confrontación que solo va a tener una consecuencia clara, el aislamiento de Granada".

Al hilo, Madrid ha afeado que "durante la semana, nadie de este Gobierno débil y paralizado, haya puesto el foco en el verdadero problema que provoca la contaminación en esta ciudad y, cuya solución corresponde a otras instituciones a las que el Ayuntamiento debe exigir y apretar".

Ha criticado que desde el Gobierno municipal "han renunciado a ese papel reivindicativo y exigente, y visten al Ayuntamiento, como sucedió en la etapa anterior del PP, en una administración que se doblega y que no exige, levantando cortinas de humo para esconder su cobardía institucional".

"¿Por qué no exigen a la Junta un Plan de Calidad del Aire Metropolitano? ¿Por qué se ha recortado en el Consorcio Metropolitano de Transportes y no se han exigido responsabilidades? ¿Por qué no demandan a la Junta medidas eficaces contra la quema de rastrojos en la Vega? ¿Por qué no exigen a la Junta un Plan eficaz para cambiar las calderas de los domicilios y eliminar el diésel de las comunidades? Es lamentable el inicio de este desgobierno", ha concluido.