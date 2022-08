El PSOE denuncia en Granada la inacción de la Junta de Andalucía y Juanma Moreno contra la sequía

El PSOE-A ha lamentado este martes en Granada que "Andalucía se muere de sed" mientras que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "no hace nada para solucionar los problemas de la sequía".

Por ello, la formación ha pedido al presidente autonómico que inste a la consejera de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, a que "se ponga a trabajar y comience las obras de las infraestructuras que en 2020 declaró de interés de la comunidad y para las que tiene en sus cuentas corrientes el dinero del canon del agua cobrado ya a todos los andaluces".

Así lo ha indicado este martes en Granada parlamentario andaluz socialista Gerardo Sánchez, quien ha señalado que "vivimos la mayor sequía de los últimos 60 años, con unas temperaturas que están batiendo récords estadísticos y con los embalses andaluces al menor nivel de los últimos 15 años".

Para Sánchez, están siendo "devastadores" los efectos del cambio climático y ha apuntado que "más del 90% de la población andaluza se encontrará en situación de sequía a finales del mes de septiembre y con una garantía de abastecimiento inferior a los dos años".

Según ha explicado el parlamentario socialista, la Cuenca del Guadalquivir está al 24% de capacidad de sus pantanos y se están sufriendo problemas en todas las provincias. Así, ha detallado que en la Sierra Sur sevillana, en los Pedroches en Córdoba, en Huelva, con once municipios con restricciones, y en Granada con "riesgo de salificación del acuífero de Rio Verde, lo que supondría la muerte de los subtropicales".

"El presidente de la Junta de Andalucía ha anunciado que esta será la legislatura del agua, pero nos preguntamos cuándo tiene pensado empezar a gobernar" porque la comunidad "se muere de sed y él todavía no se ha puesto en marcha", ha lamentado Sánchez.

"Desde el PSOE de Andalucía exigimos que Moreno Bonilla suspenda por un rato su veraneo y que termine con la larga resaca de su victoria electoral", ha afirmado, porque los ayuntamientos están poniendo en marcha las captaciones de emergencia, prohibiendo llenar piscinas y empezando a restringir el riego de jardines.

Reuniones con las entidades locales

Gerardo Sánchez ha pedido al Gobierno andaluz que se reúna con los ayuntamientos, con las diputaciones y pongan en marcha las obras necesarias para superar el grave problema que padecen muchos vecinos. También ha pedido que se acabe ya este estado de indolencia, "tienen mayoría absoluta para tomar decisiones, tienen el dinero para hacer las obras y, desde hace más de dos años, tienen identificadas las actuaciones necesarias", ha puntualizado.

Por último, Sánchez ha puesto sobre la mesa la necesidad de luchar contra el cambio climático "como el mayor reto que afronta nuestro planeta" y adaptar nuestros pueblos, nuestras ciudades, nuestros sectores productivos, especialmente el agrícola y ganadero a esta nueva situación.

"¿Y qué está haciendo el Gobierno de Moreno Bonilla para buscar situación por la que atraviesan vecinos, agricultores y ganaderos? Nada", ha abundado el parlamentario socialista, para quien el Ejecutivo del PP "no ha planificado nada, no ha realizado un diagnóstico de las necesidades reales del territorio, no ha contado con los municipios y no les ha ayudado a acceder a la financiación"