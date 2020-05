El PSOE denuncia que los colegios de Granada abren el lunes "sin desinfectar"

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Jacobo Calvo, ha dado hoy la voz de alarma ante la pasividad del equipo de gobierno en la limpieza y desinfección de los colegios de la capital que abrirán sus puertas el próximo lunes 18 de mayo para que las familias granadinas puedan realizar los trámites burocráticos relativos al curso 2020/2021, entre los que se encuentran la entrega de solicitudes para la escolarización en los centros de Infantil y Primaria.

Para el socialista, “es increíble que estemos a viernes, con un fin de semana por delante, y el Ayuntamiento no haya acometido las instrucciones de la Junta de Andalucía que obligan a garantizar la seguridad y la salud de los funcionarios y familias que se acerquen a estos centros, cosa que si han hecho los municipios del área metropolitana. Además, se da la circunstancia de que el Ayuntamiento ya ha informado a la empresa que presta el servicio de conserjes que durante este periodo no se levantará la suspensión del servicio, “lo que dificultará la regulación en los accesos a los centros para que no se produzcan acumulaciones de personas y mantener así la distancia de seguridad”.

El socialista ha detallado que el próximo lunes se inicia el plazo de matriculación para el curso 2020/2021 y que ha sido la propia Consejería de Educación quien ha requerido a los ayuntamientos a que procedan a la desinfección de los edificios. El concejal advierte que “es imprescindible que se haga una limpieza en profundidad de higienización y desinfección por personal cualificado. La pasividad del bipartito va a dar lugar, nos tememos, a que esa tarea la ejecuten los equipos directivos de los centros, dando muestras una vez más de su alto grado de compromiso”.

Calvo ha comprobado directamente con varios equipos directivos, el estado de la situación y advierte que “hoy viernes, tanto los profesionales como las familias, desconocen si se van a aplicar las medidas exigidas por la Junta de Andalucía”. Para el edil, “es ineludible que el equipo de gobierno dé la orden de desinfectar los colegios en las próximas horas. Cualquier otra decisión contravendría las medidas de seguridad exigidas por el estado de alarma contra la Covid-19”.

Todo lo anterior se suma a la “sorprendente” orden emitida por la Consejería de Educación para que sean los propios centros los responsables de la compra del material sanitario y de desinfección para garantizar las medidas de seguridad necesarias. Calvo lamenta que “el gobierno andaluz y el Ayuntamiento hayan dejado abandonados a su suerte a los centros educativos al no proporcionarles los materiales EPI necesarios para todos los trámites administrativos que arrancan el próximo lunes, desoyendo las constantes peticiones de las direcciones de estos centros”.

Para concluir, y dada la situación, el socialista ha apuntado que “es de suponer que el gobierno de Salvador tiene previsto un plan de limpieza diario y permanente en los centros, durante los horarios de apertura a las familias que garantice la seguridad de los granadinos que tengan que acudir presencialmente a matricular a sus hijos e hijas”