El PSOE denuncia la “parálisis” en la actividad municipal

El responsable del área de Ahorro y Eficiencia Económica del grupo municipal socialista, José María Corpas, lamentó ayer la "parálisis" del Ayuntamiento de Granada, y que por ende afecta a toda la ciudad. A juicio de Corpas, "resulta lamentable que el 'bifachito' solo se esté dedicando durante este tiempo a subirse el sueldo de manera indirecta o a apropiarse de elementos de gestión que son autoría del gobierno anterior, como es el caso de la convocatoria de plazas para la Policía Local y Bomberos".

El concejal socialista también apremió al nuevo equipo de gobierno a que realice el Plan de Ajuste del Ayuntamiento que dejó la anterior corporación socialista, con el fin de hacer frente, en tiempo y forma, a la reestructuración de la deuda financiera. "Eso hay que hacerlo durante el mes de septiembre, y tenemos que trabajar en ajustar 40 millones de euros", y eso se hace "moviéndose y sacando al Ayuntamiento del letargo en el que se encuentra", denunció Corpas.

"El PSOE está para colaborar con lealtad a la ciudad, y nuestra colaboración está sobre la mesa con tres condiciones: no se tocan los derechos sociales, no se tocan los servicios públicos y no se toca el empleo", advirtió el concejal socialista, que urgió a PP y Cs a poner sobre la mesa "propuestas que hasta la fecha brillan por su ausencia". "Es necesario que este Gobierno se deje ya de señales de humo, de pensar en las vacaciones y se ponga a trabajar de una vez por todas, sobre todo porque el horizonte no es nada halagüeño, pues el rosario de sentencias en contra de esta casa que quedan por venir de la gestión nefasta de Sebastián Pérez durante los años 2003-2016, va a dar de lleno contra cualquier planificación que se haga", dijo el edil, que cifró estas sentencias en 32 millones de euros.