El PSOE denuncia el retraso en el inicio de los juegos municipales deportivos de Granada

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado la parálisis que desde hace más de cuatro meses impera en el área de Deportes del Ayuntamiento de Granada después del retraso de más de un mes en el inicio de los Juegos Municipales Deportivos, actividad organizada por el Ayuntamiento de Granada donde participan más de 6000 personas, principalmente niño y niñas de Granada. Así, el concejal del PSOE, Eduardo Castillo, se ha referido a “la principal actividad que organiza el área de Deportes” y ha puesto de manifiesto el caos que desde el inicio del mandato del PP impera en un área “en el que la alcaldesa Carazo debe poner orden”.



El socialista ha apuntado que “la oposición desconoce los detalles del retraso en el inicio de estos juegos en los que participan más de 300 clubes deportivos de fútbol, baloncestos, balonmano, gimnasia rítmica, y como decimos miles de niños y niñas a lo que a través del deporte el Ayuntamiento quiere transmitirles unos valores”. Para el edil del PSOE, “estamos ante un suma y sigue de despropósitos en el área provocados principalmente por la incapacidad en la gestión del PP”. Al respecto, el socialista se ha referido al hecho “de que no sólo hablamos de clubes, de niños, niñas, hablamos de miles de padres y madres que también están a la espera de que comience esta actividad y poder organizarse”.



Castillo ha recordado además que hace aproximadamente un mes “el gobierno de Carazo volvió a demostrar su incapacidad al frente del área de Deportes después de no organizar ni una sola actividad con motivo de la Semana Europea del Deporte”. “Bajo el mandato de Cuenca, el año pasado, la ciudad recibió un premio por haber organizado la mejor semana de España, con el PP este 2023 no se ha organizado ni una sola actividad en un ejemplo más del desastre en un área vital para esta ciudad”.