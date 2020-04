El PSOE denuncia la situación de "crisis alimentaria" del distrito Norte

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Paco Cuenca, ha vuelto a trasladar al gabinete de crisis del Ayuntamiento de Granada, que reúne dos veces a la semana a los portavoces de todos los grupos municipales, “la situación de crisis alimentaria generada en el Distrito Norte ante la incapacidad de gestión del área de Derechos Sociales del Gobierno municipal”.

Cuenca ha indicado que “hace más de un mes que estamos proponiendo soluciones porque no veíamos actividad en el área de Derechos Sociales y los vecinos del barrio nos llamaban advirtiendo de que en el barrio no se estaba haciendo nada. Por eso, trasladamos con toda lealtad esos requerimientos al equipo de Gobierno, junto a nuestras propuestas, pero la inactividad es insoportable para muchas familias del distrito, que no tienen absolutamente ningún ingreso y, por lo tanto, necesitan del Ayuntamiento para recibir alimentos, algo que no se está produciendo con diligencia por la descoordinación y la incapacidad de gestión de un gobierno que está provocando una crisis sin precedentes en los barrios de esa zona, algo que han denunciado también los propios trabajadores del área”.

Para Cuenca, “hay miembros del equipo de Gobierno en el Consistorio que están demostrando no estar a la altura de las circunstancias, ni ser conscientes de cuál es la situación real de muchas familias de Norte”. Al respecto, ha lamentado la falta de sensibilidad de un alcalde “más preocupado por negar la existencia de estos problemas que de enfrentarse a ellos. La realidad es que este Ayuntamiento, a pesar de todas las advertencias tardó tres semanas en poner en marcha un Plan de reparto de alimentos que lega tarde, que es insuficiente y que evidencia aún más la incapacidad política de este gobierno para estar al frente de una crisis de esta magnitud”. Cuenca destaca, “el excelente trabajo de los funcionarios municipales que, a pesar de no contar con la iniciativa del Gobierno están siendo vanguardia en el barrio, aunque la parálisis del bipartito les haya llevado a tener que denunciar el mal trabajo que ha tiene como consecuencias que, durante la Semana Santa se haya impedido el reparto de alimentos en el barrio de Parque Nueva Granada, por ejemplo. Y todo porque este equipo de Gobierno no ha sabido ver la dimensión del problema social la zona Norte”.

Dado el caos en la gestión municipal, el socialista ha explicado que “colectivos vecinales y las ONG afincadas en el barrio se han tenido que movilizar, por ellas mismas, para cubrir las necesidades básicas de las familias más vulnerables y necesitadas del distrito, porque el Ayuntamiento no ha querido dejar en manos de los Servicios Sociales Municipales el trabajo que se debía desarrollar en esa zona”. “Se están autogestionando ante la ausencia de directrices, lo que ha provocado una crisis alimentaria, pues ni se reparte la comida a domicilio, ni la comida llega a todos los domicilios, ni se reparte todo los días, algo imperdonable”, ha sentenciado el máximo responsable del PSOE en el Ayuntamiento.

Por otro lado, el socialista ha puntualizado además que, se está dando la circunstancia, de que “cuando hay iniciativas vecinales, como la de Parque Nueva Granada, el equipo de gobierno sin saber por qué las ha paralizado provocando una situación aún más crítica y de desamparo total”. Para el socialista, “el equipo de gobierno tiene que dar un giro de ciento ochenta grados en la gestión de los servicios sociales municipales. Falta dirección, falta conocimiento de la situación y se está dando la espalda a los funcionarios, lo que ha agravado la ya de por sí delicada situación del Distrito”