El PSOE acusa al gobierno de Carazo de "mentir" con los datos de los Edusi

La concejal del PSOE Ana Muñoz ha acusado este martes al equipo de gobierno del PP de "mentir" con los datos dados sobre la ejecución de los fondos Edusi en Granada. En comisión municipal, Muñoz ha dicho que "no dicen la verdad" al asegurar que en estos meses se ha pasado del 25% de ejecución al 95%. "No confundan. Eso no se sustenta. Conocen cómo son los procedimientos previos y el 25% ya se hablaba hace tres años por el concejal del PP Fuentes. No vale todo. No han jugado limpio", les ha dicho Muñoz.

La concejal del PP defiende que son datos del programa Dominus y se reflejaba ese 25,5% en junio, introduciendo la variable de certificación, por lo que el PSOE les ha afeado que confundan con los dos términos.

El lunes, la propia alcaldesa, Marifrán Carazo, informó en la Jornada de Cierre de los proyectos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) -gestionados por la Agencia Albaicín-, que el Ayuntamiento de Granada ha ejecutado hasta el mes de diciembre el 95% de los proyectos de la Edusi, cofinanciada al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), para lo que el Consistorio recibió una ayuda de 15.000.000 de euros, para un presupuesto total del 18.750.000 de euros.

Carazo expuso que desde el Ayuntamiento han tenido que "realizar un esfuerzo muy importante para llegar a tiempo en los plazos, ya que algunos proyectos corrían peligro de perder la subvención, dado el bajo estado de certificación que nos encontramos cuando llegamos al gobierno, solo el 25,5% de los mismos”.