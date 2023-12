El PSOE critica que el gobierno del PP sea "incapaz" de sacar adelante un presupuesto para Granada

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Paco Cuenca, ha mostrado su preocupación tras hacerse ayer público que el equipo de gobierno del PP de Carazo no cuenta con un anteproyecto de presupuestos para 2024 “y que no hay intención de mandarlo al ministerio de Hacienda a corto plazo como anunciaron la semana pasada, ya que, no existe ni un borrador del mismo como explicaron los técnicos municipales en la comisión municipal de Economía”.

Para el exalcalde, “es inconcebible que con una mayoría absoluta, con unas cuentas saneadas, y con seis meses en el gobierno, el PP en el Consistorio haya sido incapaz de sacar adelante un presupuesto para el próximo año”.

Al respecto, el socialista ha ofrecido a la alcaldesa “el asesoramiento por parte del equipo económico socialista quien fue capaz de sacar adelante las cuentas municipales en una situación mucho más complicada, y agilizar así un documento que está claro que no son capaces de sacar adelante y que es necesario para que los granadinos y granadinas no se vean afectados por el recorte de servicios públicos”. En este sentido, Cuenca ha abordado la importancia de contar con “un presupuesto que recoja las necesidades económicas de los nuevos contratos de servicios públicos o los proyectos que el PP tenga intención de presentar para las próximas convocatorias de fondos europeos que ya se han anunciado”.

Abrir una "falsa polémica contra el Ministerio"

Cuenca ha lamentado que tras seis meses “de gobierno, el PP de Carazo lo único que ha sido capaz de sacar adelante ha sido una subida de impuestos y tapar su incapacidad para impulsar el presupuesto 2024 abriendo una falsa polémica contra el Ministerio de Hacienda, que en nada beneficia a Granada”. “Usar una confrontación con el Gobierno de España para tapar que eres incapaz de sacar adelante los presupuestos para el próximo año es lamentable y muy dañino para una ciudad que no se merece ese tipo de política”, ha afirmado el exalcalde, quien ha vuelto a reivindicar “la política del consenso y seguir con las líneas trazadas por el Pacto de Granada”.

Por su parte, la concejala del PSOE, Raquel Ruz, se ha referido "a las mentiras de Carazo como la estrategia recurrente del PP en el Ayuntamiento para tapar su falta de trabajo o su incapacidad para gestionar esta ciudad” y ha señalado que “estas mentiras están cayendo por su propio peso”.

Así, Ruz se ha referido “al ridículo tan espantoso que están haciendo porque al final las mentiras tienen las patas muy cortas”. Para concluir, Ruz ha pedido a los populares que “dejen las confrontaciones, las mentiras y las fanfarrias para ponerse a trabajar con seriedad y sacar adelante unos presupuestos para el próximo año como ya han hecho otras administraciones y la mayoría de ayuntamientos del país”.