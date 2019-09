El PSOE lamenta que el alcalde haya roto el "consenso" por el soterramiento del AVE

El portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Paco Cuenca, acompañado de parte de su equipo, ha visitado hoy el Camino de Ronda para denunciar "la ruptura del consenso que, de manera unilateral, ha protagonizado el Ayuntamiento de Granada respecto al soterramiento de las vías del tren a su entrada a la ciudad", a través de los barrios de Rosaleda y de Chana.

Para Cuenca “resulta inexplicable que después de tres años, en los que Ciudadanos y PP han sido firmes defensores de que las obras de soterramiento del AVE fuesen ejecutadas con fondos de Gobierno de España, Junta de Andalucía y Ayuntamiento, ahora digan otra cosa. Desde que el Pacto de los Trapos Sucios se ha hecho con las riendas de la ciudad, vivimos constantes situaciones de inseguridad política debido al constante cambio de criterio de un equipo que, al estar pendiente de las órdenes que les dan de Madrid o Sevilla, es capaz de decir una cosa y la contraria en un plazo muy breve de tiempo”.

Así, Cuenca ha puesto como ejemplo “el hecho de que en algo más de tres semanas, Luis Salvador haya sido capaz de decir tres cosas diferentes respecto al soterramiento, primero negando su necesidad, después asumiendo que es una obra básica pero que se abarate su coste, para acabar obedeciendo la orden de Sevilla al excluir a la Junta de la financiación del proyecto para dejarlo en exclusividad en manos del Gobierno de España”.

Para el concejal socialista, “lograda la llegada del AVE y tras poner fin al aislamiento ferroviario, todas las instituciones y los agentes sociales acordamos durante el mandato anterior que el paso a seguir era el de luchar por el soterramiento, tal y como han demandado durante años las plataformas vecinales agrupadas en la Marea Amarilla. Solo hay que darse una vuelta por estos barrios para ver que no se trata de un capricho. La Chana está partida en dos y las vías impiden su crecimiento natural, mientras que en La Rosaleda, los vecinos tienen el tren a menos de cinco metros de las ventanas de sus casas. Son situaciones extremas que demandan el compromiso de un Ayuntamiento con sus vecinos. Pero este gobierno de perdedores está en otras cosas, en sus cosas personales de sillones y sueldos”.

Cuenca ha lamentado profundamente que “el señor Salvador haya decidido acabar con la Mesa del Ferrocarril acusando a todos sus integrantes: partidos políticos, sindicatos, instituciones, Universidad y asociaciones de vecinos, de estar manipulados. Con esas declaraciones ha insultado a todos esos colectivos cuyo único delito ha sido el de formar parte de un órgano de diálogo, de consenso y participativo. Es una tremenda falta de respeto hacia un instrumento de participación ciudadana que ha sido básico durante los últimos años. Si este equipo no cree en la democracia, en la transparencia o en la participación, la ciudad no puede sufrirlo. Así que le exijo al señor Salvador una convocatoria inmediata de la Mesa para que explique en ese foro la decisión de no pelear por el soterramiento. Si no es así, les anuncio que seré yo quien lo haga en el marco de nuestro Pacto Social por Granada, para recabar opiniones sobre los principales afectados por las nefastas decisiones de un gobierno desconectado con la realidad de esta ciudad”.