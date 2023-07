El PSOE pide a Carazo que no mienta con la limpieza de Granada y lamenta otro retraso en el nuevo contrato

El grupo municipal del PSOE ha pedido hoy a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carzo, que no mienta con la limpieza de Granada y la utilice como arma política, además de lamentar un nuevo retraso en el nuevo contrato de limpieza y recogida de basura, que el nuevo gobierno estudia y dice que volverá a sacar a licitación para fin de año.

Según el portavoz adjunto del PSOE, Jacobo Calvo, anterior concejal de Medio Ambiente y responsable del servicio de limpieza y de gestionar ese nuevo contrato, después de que el PP hiciera en campaña bandera con la limpieza, ahora "hay una clara indefinición en su posición en el contrato de limpieza viaria, en fase de licitación y del que nada sabemos. Una cosa es la campaña y otra el gobierno. Carazo hizo una campaña dura y ahora nada está haciendo al respecto del contrato", ha dicho el concejal.

Calvo ha afeado al PP que el viernes, en Junta de Gobierno Local, saliera informando de la aprobación del pago de facturas por 15 millones para reforzar la limpieza. "Parece que ha llegado con 15 millones pero que sea honesta y no falte a la verdad. No se aprueban facturas para pagar campañas futuras. Los importes autorizados ya aprobados son de facturas de actuaciones de marzo, abril y mayo, que corresponden al anterior equipo y estaban firmadas por mí. No se puede tolerar que su parálisis la trate de enmascarar con cortina de humo diciendo que han aprobado facturas", asegura.

Según Calvo, "está jugando con las percepciones" de la limpieza pero "la ciudadanía no es tonta. Vamos a denunciar en cada momento cada vez que falte a la verdad. Y eso lo hizo el viernes. Han sido tres facturas de 3,6 millones cada una, en total 11 millones de euros sobre servicios ya prestados. Lo que el viernes contaron es falso", insiste.

El concejal ha explicado que la ciudad está limpia "en tanto lo permite un presupuesto", Del contrato global de limpieza, la recogida de residuos supone 40,6 millones de los que 28 tienen que ver con masa salarial y eso supone unas 9.000 jornadas mensuales en la ciudad, 300 jornadas diarias de recogida de residuos, recogida puerta a puerta, muebles, transporte a Alhendín, lavado de contenedores, mantenimiento, limpieza viaria ordinaria (125 jornadas diarias para las 3.000 callles que se limpian de forma semanal con barrido manual y mecánico), planes especiales de semana santa, corpus, fiestas,... Todo esto está por contrato, por lo que la única formad e hacer política en esto son las frecuencias.

Nuevo contrato de limpieza

"Nosotros seremos leales siempre que ellos sean leales con la verdad y si no, lo denunciaremos", dice el concejal, que recuerda que el anterior gobierno Cs-PP "dejó en un cajón un documento borrador" para el nuevo contrato de limpieza, prorrogado de forma excepcional con Inagra desde finales de 2021, "y nos perjudicaron votando en contra a actualizar el presupuesto a antes de la pandemia".

Según la alcaldesa, el Ayuntamiento está ahora revisando los pliegos después de que se recibieran tres alegaciones por parte de la asociación de empresas que prestan estos servicios, a lo que Calvo ha dicho que las empresas presentaron el recurso y "ya se ha hecho en Medio Ambiente el informe, pero parece que su posición política era anular el contrato. Ahora el recurso es la percha para retrasar la decisión", dice. "Es una patada para adelante, ¿qué hay detrás? Esto es dos más dos cuatro, no terminamos de entenderlo", dice sobre el estudio que están haciendo ahora de los pliegos y la intención de sacar nuevamente la licitación para final de año.

Respecto al plan de limpieza anunciado este lunes por la alcaldesa como medida de choque durante los dos meses de verano, Calvo ha dicho que "son planes que corresponden al verano, igual que presentarán dentro de poco los desbroces, que esperamos pongan en funcionamiento, para prevenir los incendios". De hecho, el verano pasado, durante el gobierno del PSOE, se aprovechó el verano para limpiar los 4.700 contenedores de basura de la capital.