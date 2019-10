El PSOE municipal dice que no hay motivo "estatutario ni político" para que Cuenca dimita

La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha defendido hoy al portavoz del grupo, Paco Cuenca, tras su procesamiento y ha dicho que "va a seguir trabajando por la ciudad en el sitio donde la coyuntura política le ha llevado" y ha defendido que lo seguirá haciendo "porque no hay motivo político ni estatutario para que dimita y deje de trabajar" como lo está haciendo con un "gobierno casi en la sombra" por la parálisis del bipartito.

Según ha recordado hoy Ruz, el auto "le exime de delito de corrupción política y solo se circunscribe al ámbito administrativo". Y según dice, "en los estatutos esas cuestiones no exigen la dimisión".

"Es una cuestión administrativa, nada que ver con la corrupción o malversación y así lo dice el juez. El fiscal ya pidió el archivo en su momento y estamos seguros de que cuando llegue a juicio oral se le exonerará de cualquier responsabilidad", ha defendido la concejal.

Ruz ha criticado que el alcalde pida la dimisión de Cuenca cuando no lo hizo de los concejales del PP del anterior mandato. "Tiene una doble vara de medir. Yo no le recuerdo pidiendo la dimisión de los conceajles del equipo de gobierno anterior del PP cuando estaban procesados, al contrario, pedía la mía. Me extraña que ahora por estas cuestiones, porque antes sí había corrupción, corra a pedir la dimisión. Es amnesia colectiva y doble vara de medir", ha asegurado.

Por otro lado, la viceportavoz se ha referido también a que Sebastián Pérez ocupe el número 1 de la lista del PP de Granada al Senado y ha lamentado que "otra vez ha visto las puertas abiertas para irse de Granada, la cual le importa muy poco". "Cuando ha tenido ocasión de demostrarlo no ha dudado en venderla por cualquier otra ciudad siguiendo las indicaciones que le daban desde Madrid en un pacto de los trapos sucios por la falta de transparencia. Y ahora no ha dudado en anteponer su carrera personal al interés de la ciudad. Él se va de la ciudad porque no ha logrado su objetivo de ser alcalde y ahora ha visto la salida perfecta para tener una prejubilación de lujo en el Senado", ha conestado.

"Salvador también lo hizo, antepuso su carrera política antes de los intereses de la ciudad. Sebastián ahora hace lo mismo y esos son los representantes que tenemos y el gobierno que tiene que sacar a la ciudad adelante", ha concluido.