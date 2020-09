El PSOE denuncia que las obras de los Paseíllos Universitarios no tienen licencia

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Paco Cuenca, ha denunciado que la obra de la Junta de Andalucía en los Paseíllos Universitarios, que son de compensación por las obras del Metro y que comenzaron a principios de junio, "no tienen licencia" municipal.

Por eso, Cuenca ha reclamado al Ayuntamiento que "sancione a la Junta de Andalucía como a todo hijo de vecino" y al alcalde, Luis Salvador, que se dedique "a defender Granada y no sus intereses particulares".

Cuenca ha dicho que el alcalde de Granada "no es capaz ni siquiera de pedirle a la Junta papeles del desarrollo de estas obras". "Consiente, mira para otro lado. ¿Imaginan si alguien no tiene licencia para alguna obra de su casa? Tendría una responsabilidad. Y ha llegado a un punto en el que Salvador no es capaz de defender a Granada frente a la Junta de Andalucía", ha explicado Cuenca.

"Llevamos meses alertando de que Salvador es un adlátere, un seguidor, que no defiende el interés de los granadinos sino al trifachito y a su partido", ha dicho Cuenca, que lamenta que "es lo que hay. Lo hizo en la EASP, en el Parque de las Ciencias y lo hace con la vuelta al cole", por lo que reclaman que se "desenmascare" esa actitud de Salvador.

La Junta de Andalucía ha contestado al PSOE asegurando que la Agencia de Obra Pública de la Consejería de Fomento considera que no es necesaria la licencia municipal porque es un proyecto de interés Metropolitano y además en convenio firmado con el Ayuntamiento de Granada.

Los socialistas no están de acuerdo e insisten en que cualquier obra precisa de licencia.