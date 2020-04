El PSOE insta al alcalde a que incorpore a la oposición a la Mesa por la Zona Norte

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Miguel Ángel Fernández Madrid, ha pedido al alcalde de Granada, Luis Salvador, la incorporación de los grupos municipales a la Mesa por la zona Norte, donde está previsto abordar el problema de los cortes de luz, “tal y como se ha aprobado en varias mociones plenarias, la última el pasado diciembre”. Así, el edil ha dado a conocer que su formación ha registrado una petición para que PP y Cs den cumplimiento a la iniciativa de pleno, “con el objetivo de aportar toda nuestra ayuda y experiencia en un problema que lejos de mejorar, está empeorando, en un momento en el que muchas familias de Norte, y de otros puntos de Granada, están confinados en sus casa por el COVID19 padeciendo cortes en el suministro eléctrico injustificables en cualquier caso”.

Fernández Madrid ha señalado que la situación es tan dramática que “finalmente Salvador ha decidido convocar la Mesa por la Zona Norte, en la que reclamamos estar presentes”. El socialista ha recordado además que en la moción aprobada por el Ayuntamiento se recogía también “la celebración de reuniones previas por parte de los grupos municipales para hacer más operativas estos encuentros, con el objetivo máximo de alcanzar soluciones y avanzar en medidas concretas que acaben con los cortes, que es lo que los vecinos quieren”.

El concejal del PSOE ha apuntado que esta moción recogía además hacer un seguimiento a la denuncias interpuestas por el Ayuntamiento en el anterior mandato contra Endesa. “Denuncias que se presentaron ante la delegación de Industria y Consumo de la Junta de Andalucía, que es la administración competente, y de las que no hemos vuelto a saber nada”. Al respecto, Madrid ha señalado que “cuando hemos preguntado sobre estas reclamaciones a Endesa, no encontramos que PP y Cs dan la callada por respuesta, y hay que recordar que el suministro eléctrico es un derecho básico de los ciudadanos, mucho más cuando estamos hablando de familias que pagan mensualmente sus recibos por un suministro que no reciben con una garantías mínimas”.

Para Fernández Madrid, “por dignidad y porque estas familias no pueden seguir así, el Ayuntamiento tiene que liderar y convocar la mesa contra los Corte de Luz con urgencia. No hay que esperar a que acabe el confinamiento, hay muchos canales para celebrar esta cita en el que se dé cabida a las administraciones competentes, a los afectados, a la empresa suministradora y a los grupos municipales”.

Para concluir, el edil del PSOE ha solicitado al equipo de gobierno “sensibilidad en este tema que afecta a decenas de familias en toda Granada”, al tiempo que les ha pedido “agilidad y rapidez en la toma de decisiones porque hay granadinos que lo están pasando francamente muy mal por culpa de esta situación, ahora agravada por la pandemia que estamos sufriendo”.