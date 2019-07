El PSOE presenta su proyecto de oposición para "defender" Granada

"El problema es que l as rencillas, el trapicheo y las broncas ponen en riesgo a Granada . Nuestro papel es defender la ciudad y Granada. Estamos preparados para estar en la oposición", ha dicho Cuenca, que asegura que "velaremos porque la ciudad no se desvíe".

"A diferencia de lo que pasa en el Ayuntamiento, que la gente ya no solo sufre vergüenza sino indignación y rabia ante el hecho de que hay un alcalde ilegítimo al que no han votado, el PSOE, como grupo mayoritario, asume su responsabilidad de la oposición y se va a dedicar a trabajar por Granada, a defenderla ante el desgobierno de Cs y PP, que sólo se defienden personalmente". Así de rotundo se ha mostrado esta mañana el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Paco Cuenca, en la presentación de su proyecto de oposición en el con el que fiscalizarán el trabajo del nuevo gobierno local.

"No vamos a ir nunca de compañeros de viaje con la ultraderecha"

El portavos del PSOE en el Ayuntamiento, Paco Cuenca, ha asegurado esta mañana que no van a ir "nunca de compañeros de viaje con la ultraderecha", en relación a la invitación para la moción de censura que le hizo Vox hace dos días y que ayer dejó sobre la mesa previa petición a esta formación de que se posicione en el pleno de organización en contra del gobierno PP-Cs, del que son socios de investidura. Cuenca ha asegurado que el PSOE va a votar que no en el pleno de organización y llama al resto de partidos a que "se posicione". Además, sobre la estructura del gobierno, ha asegurado que la creación de la vicealcaldía para Sebastián Pérez, que requiere una modificación del ROM, contará también con un estaf propio con jefe de gabinete y secretario, según se recogió en la junta de gobierno local extraordinaria del lunes. Una estructura que desde el PSOE aseguran que tendrá un coste anual de 100.000 euros. Por eso, piden al alcalde que "deje de engañar y cuente el apaño real con el PP". Ante esto, se reafirmó en que su alternativa es votar no en el próximo pleno de organización, que no tiene fecha pero tendrá que ser antes de final de mes por ley.