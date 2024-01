El PSOE propone una piscina pública en la antigua Miami

La construcción de un parque comercial en los terrenos de la antigua piscina Miami de Granada, al borde de la Circunvalación, junto al Rasillo, ha sido objeto de debate este lunes en comisión de Urbanismo. El grupo municipal del PSOE ha criticado este trámite, realizado mediante estudio de detalle por la promotora Suba. De hecho, ha denunciado que se apruebe este nuevo proyecto y ha propuesto alternativa: construir una piscina municipal dadas también las demandas de la población y el aumento de las temperaturas en Granada.

El concejal socialista Jacobo Calvo ha denunciado que este sea el modelo seguido por el gobierno de Carazo más cuando hay centros comerciales muy próximos y los propios Serrallo y Neptuno no pasan por sus mejores condiciones de actividad.

El Grupo Municipal Socialista ha solicitado al equipo de Gobierno de la alcaldesa Marifrán Carazo la construcción de un área recreativa y una piscina pública en esos terrenos y ha mostrado su preocupación “por el oscurantismo ante un proyecto que parece avanzado, aunque los suelos se encuentran tan sólo en fase de Estudio de detalle”, según ha explicado el viceportavoz de los socialistas, Jacobo Calvo. El edil ha reconocido su inquietud “por un asunto que ha hecho que salten las alarmas y que recuerda a épocas pasadas y oscuras de esta ciudad”.

Así, Calvo ha insistido en que “esta ciudad y su área metropolitana no necesitan más centros comerciales. De hecho, estamos saturados grandes superficies, por lo que el equipo de gobierno del PP debe velar y trabajar porque las nuevas dotaciones que se proyecten en la ciudad respondan a las necesidades, y no a los intereses económicos o especulativos de grandes constructores”. Así, ha precisado que “los granadinos no demandan más centros comerciales, y sí una piscina pública a la que acudir en verano, dado que la ciudad sólo cuenta con una. Tenemos una oportunidad para atender esta demanda, en vez de seguir apostando por centros comerciales en suelo de Vega”.

Para el socialista, “sorprende que esta operación se haga pública cuando el PP controla de nuevo el urbanismo de la ciudad. En una operación que parece cerrada, aunque los trámites todavía están en pañales”. En este sentido, Calvo ha pedido “luz y taquígrafos al concejal de Urbanismo y claridad en un asunto que no preocupa e inquieta. No sólo porque todavía recordamos lo que pasó con el Serrallo, sino porque la ciudad está saturada de grandes superficies, y otra más, tocará en la línea de flotación de los pequeños y medianos comercios de la ciudad, además que de que la Vega sufrirá un zarpazo injustificable”.

Por otro lado, desde el PSOE han advertido de los problemas que un nuevo centro comercial provocaría en la Autovía, al tiempo que han advertido “sobre las consecuencias en los accesos al camino de Purchil o al Colegio Sierra Elvira, que se vería totalmente desbordado por una instalación de estas características”.

Calvo ha mostrado su preocupación por que “este sea el modelo que de nuevo quiere imponer el PP en nuestra ciudad, rechazado y enterrando la oportunidad de promover un área recreativa y una piscina pública compatible con el interés privado que sí dé respuesta a necesidades y demandas de los granadinos y granadinas”.