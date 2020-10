El PSOE pide rectificar la suspensión de 10 días en la Universidad de Granada

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada, Paco Cuenca, ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, la rectificación inmediata de la suspensión de las clases en la Universidad de Granada (UGR).

Para Cuenca es una medida "injustificada e injusta que denota la incapacidad de la derecha para abordar un problema tan serio como es el aumento de contagios en nuestra ciudad". El socialista ha trasladado al presidente una carta en la que le solicite la suspensión de la medida y le reclama que "luche contra el aumento de casos con más PCR y con la contratación de más profesionales para los centros de salud".

Para el socialista, la decisión de la Junta "ha sido un intento de tapar sus limitaciones y su falta de compromiso con Granada". En este sentido, el socialista ha apuntado que "es lamentable que se criminalice a la comunidad universitaria, cuando estamos hablando de un problema que está en la calle" y ha recalcado que el presidente de la Junta tendrá que dar explicaciones de cuáles son los criterios técnicos y científicos que justifican "la decisión, algo que a todas luces no tiene sentido".

"Las medidas deben de tomarse entre todas las administraciones. Leo las noticias de ayer de la Junta de Seguridad Local y me llama la atención que no han sido capaces de llegar a ningún acuerdo, sólo perseguir y culpar a la UGR", al tiempo que ha señalado que la Universidad es un espacio seguro, y se ha preguntado "si esto habría pasado en Málaga o Sevilla".

Para el edil del PSOE, el Gobierno andaluz que preside Moreno Bonilla tiene una fijación con Granada, "ya lo hizo con el Parque de las Ciencias, con la Escuela de Salud Pública y ahora con la Universidad más importante de Andalucía".

Por otro lado, el socialista ha mostrado sus sorpresa sobre el hecho de que la Junta de Andalucía no haya reprendido al alcalde de Granada por lo vídeos del fin de semana en la calle Ganivet, "tras la falta de previsión y de efectivos policiales que permitieron grandes concentraciones de personas en la vía pública".

Para concluir, el concejal ha señalado que no hay que "criminalizar ningún ámbito, a ningún sector" y ha mostrado todo su apoyo a la UGR, "la principal empresa de Granada, igual que a los hoteleros a los que el gobierno de PP Y CS está cobrando todos los impuestos, incluso por servicios que no han recibido, a pesar de que anunció que no lo haría".

Según Cuenca, "lo que ha pasado con el cierre de la Universidad es la constatación que no hay proyecto en San Telmo, ni en la Plaza de Carmen y las consecuencias las estamos padeciendo gravemente".