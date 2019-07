El PSOE tacha al nuevo gobierno de "débil, paralizado y en crisis"

El portavoz adjunto del grupo municipal socialista, Miguel Ángel Fernández Madrid, ha asegurado hoy que el nuevo gobierno municipal tiene tres epítetos: débil, paralizado y en crisis, y ha asegurado que desde la oposición le van a estar "susurrando al cogote" al nuevo gobierno con una acción de control "brutal". "Si quieren negociar algo nos tendrán pero como no tienen ganas de diálogo, lo vamos a ejercer con un control férreo a este gobierno forjado desde el oscurantismo y la opacidad".

Desde el PSOE han insistido en la "debilidad" de un gobierno "sin mayoría suficiente para aprobar nada", en que está paralizado y prueba de ello es que en la última junta de gobierno local "no hubo tramitación de ni un expediente" y crisis porque hay un vicealcalde "que no existe pero que ya se ha reservado tener un gabinete propio que costará 100.000 euros, por lo que es un gobierno que genera más gasto", ha dicho el portavoz, que critica que se pusiera encima de la mesa una subida de sueldos de los concejales como se ha hecho en otras provincias, algo finalmente descartado, y que con el único partido "que no habla" el alcalde es con el PSOE. "No hay cortesía democrática, no tiene nada que decirnos a pesar de ser el grupo más votado", advierte.

"Es un gobierno en crisis porque hay tironazos para ver quién tiene más personal de confianza, coordinadores, esa administración paralela que tanto denostaron. Y también se está llevando verdaderos noes porque han ido hasta Málaga a buscar al coordinador de Urbanismo y les ha dicho que no".

Desde el PSOE se han mostrado "preocupados" de que el Urbanismo vuelva a manos del PP. "Nos deja patidifusos que con tal de mantenerse en la Acaldía, de la que no lo van a echar ni con fuego, a pesar de haberle robado la cartera a Sebastián Pérez, les haya dado lo que querían".

Fernández Madrid ha relatado que en la etapa del PSOE tuvieron que hacer frente al pago de 30 millones de euros por la gestión urbanística del PP: un millón a la UGR en el plan parcial del Cerrillo Maracena, 3,8 millones por Casa Ágreda, 16 millones por el Oeste III, 6 por las cocheras de la Rober, 1 por el parking del Triunfo, 15 en expropiaciones del PTS, 450.000 en Emucesa...

Además, se preguntan qué va a pasar cuando sigan saliendo sentencias. "¿Va a ser el presidente del PP el que defienda los intereses de Granada? ¿Va a llevar la acusación en el caso Nazarí, Serrallo y Emucesa? Este es el intercambio de cromos de estos dos bandoleros y la única intención es proteger sus carreras profesionales diezmadas y llenas de fracasos", ha arremetido.

También se ha referido el socialista al caso TG7, donde se está dilucidando un perjuicio de 900.000 euros, además de preocuparle el control del alcalde sobre la televisión y sus profesionales. "¿Si hay una sentencia va a pedir al PP que devuelva el dinero?", se ha preguntado.