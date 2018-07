Los vecinos de Los Pajaritos y Ronda estrenan su pasarela en penumbra

La apertura de la pasarela que conecta el Camino de Ronda con el barrio de Los Pajaritos no ha pasado desapercibida para los vecinos que viven en la zona. Aunque para la mayoría supone un gran avance que permite ir de un barrio a otro con gran facilidad, también han surgido numerosas voces críticas descontentas con el resultado de una obra con una inversión superior a 1,3 millones de euros. El hecho de que esté protegida con unos paneles opacos para evitar que los viandantes caigan o se arrojen sobre la playa de vías ha provocado multitud de críticas. "Aquí la ratonera Pajaritos-Camino de Ronda, una gran obra de ingeniería que sobrepasa todos limites de la fealdad, el sentido común y el coste económico: 1.5 millones de euros para seguir poniendo pegotes a este novelón del AVE", destacó ayer la Marea Amarilla que lucha por un AVE soterrado, la reconexión ferroviaria y la Variante de Loja. "Pasaremos a la historia como la primera ciudad del siglo XIX en conseguir un récord, llevar sin trenes mas de tres años, y conseguir hacer varias chapuzas al mismo tiempo: pasarela, nave-estación, AVE que no es AVE, trayecto sin doble vía en 82 kilómetros, entrada en superficie etc. ¡Qué más da!", añadieron. Por último, hicieron un llamamiento para que los responsables políticos denuncien esta situación en lugar de estar "calladitos para no perder los sillones".

La fealdad o no de la pasarela no fue ayer el único asunto en discordia. El primer día de estreno una supuesta avería dejó sin luz todo el vial. Prueba de ello es el vídeo al que ha tenido acceso este periódico publicado en la web en el que se puede ver a un grupo de personas que recorren en penumbra el intrincado recorrido que también se ha ganado el rechazo de colectivos que pelean por la accesibilidad como La Ciudad Accesible.

El concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, explicó ayer en este sentido que los técnicos revisaron esta semana los puntos de luz y funcionaban con total normalidad. Sin embargo, al parecer el día de la apertura se produjo una avería que en principio ya está solventada. En el vídeo se puede ver a varias personas caminando a través de la pasarela en penumbra absoluta. Otro de los interrogantes que envuelve esta apertura es el hecho de que el Ayuntamiento de Granada no haya procedido a la recepción de las obras al considerar que no están finalizadas lo que podría provocar dudas acerca de la administración responsable en caso de accidente. En este sentido, Fernández Madrid, asegura que por el momento dicha responsabilidad es de Adif.

El pasado miércoles, Podemos Granada reclamó, como ya hizo la concejal de Vamos Granada, Marta Gutiérrez, reclamó una actitud más activa por parte de la Junta en cuanto a la reconexión ferroviaria.