'Paladar y tomar': Granada acoge la primera feria gastronómica inclusiva

A la presentación de 'Paladar y Tomar' acudió la diputada de Empleo y Desarrollo Sostenible, Ana Muñoz, quien precisó que "la feria gastronómica tiene en el centro de su acción a las familias". Además, destacó la labor de Sabor Granada fomentando los productos agroalimentarios de nuestra provincia y de la Asociación San José, que "busca mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad". Muñoz confesó: "Cuando nos hicieron la propuesta de juntar la gastronomía, nuestros productos agroalimentarios y nuestras empresas y hacerlo de manera inclusiva, nos pareció una idea maravillosa, y sobre todo teniendo estos embajadores, como Josete y Estefanía que son esa cara de lo que significa la gente poderosa, maravillosa, que no tiene barreras y que deben y pueden estar en nuestra sociedad, en nuestras empresas como cualquier otra persona".

La feria ha combinado gastronomía y diversidad bajo el lema 'Ayudar nunca ha sabido tan bien' y ha contado con Eugenia Martínez de Irujo como madrina de honor y embajadores como el tenista Rafael Nadal; la responsable de Discapacidad del Parlamento Europeo, Rosa Estarás, la influencer Paula Cisneros, la cocinera Eva Arguiñano, la medallista Coral Bistuer, la actriz Claudia Fesser, el cocinero Paco Roncero y el exfutbolista Emilio Butragueño.

Tras la intervención de la diputada, tomó la palabra Estefanía Rosales Castillo, la representante de la Asociación San José de Guadix para personas con discapacidad intelectual. Estefanía sufre discapacidad por osteoporosis temprana, que hace que los huesos se debiliten y se vuelvan quebradizos. Muñoz quiso agradecer el apoyo "de la Diputación y de Sabor Granada, que con un corazón grandote nos han ayudado a poner en marcha este proyecto. A la Asociación San José porque siempre luchan por nosotros y a la Asociación de Mujeres con Iniciativa, fundada para ayudar a mujeres emprendedoras y que ahora lo hacen también con mujeres con discapacidad para ayudarles a poner en marcha su propia empresa o a que consigan empleo. ¡Cuánta valía y dignidad tenéis los que lucháis por nosotros. Sois los que hacéis un mundo mejor, un mundo lleno de capacidades, un mundo que da ilusión a los jóvenes y que hace que la discapacidad se vea con otros ojos. Estamos demostrando que somos capaces".

Cerró la presentación Juan De Luna, el actor de la película Campeones, una comedia dramática de Javier Fesser estrenada en 2018. Es una película divertida, simpática, pero con un mensaje claro y contundente: la inclusión. Fue un rotundo éxito, con once nominaciones a los Premios Goya, de los que ganó tres, además de ser elegida para representar a España en la nonagésima primera edición de los premios Óscar en la categoría Mejor película de habla no inglesa.

Josete, como se le conoce, sufre encefalopatía –un 70% de discapacidad– y miopía de 12 dioptrías debido a que al nacer, no le pusieron vitamina K y, a las 48 horas, tuvo una hemorragia cerebral. En su intervención quiso dar gracias "a los amigos que cada vez que hago un proyecto me dan su apoyo. A los visitantes de la feria por su solidaridad y porque además podrán ver que nosotros tenemos capacidades, podemos hacer casi cualquier cosa si se nos dan oportunidades".

Nueve empresas granadinas que forman parte de Sabor Granada han participado en esta feria de forma solidaria (la mayoría destinarán a la Asociación San José un porcentaje de las ventas que han hecho durante el fin de semana) con una buena muestra de los productos agroalimentarios de la provincia. La promoción estratégica de Sabor Granada supone el apoyo a la industria agroalimentaria granadina así como a quienes producen, elaboran o comercializan los alimentos de Granada junto a los establecimientos hosteleros que los convierten en platos para degustar y a las empresas que los comercializan.

Por otra parte, la Asociación San José ha sido la impulsora de este proyecto. Hablamos de un sueño que tuvo su inicio allá por los años 70 en Guadix, donde en aquellos años las condiciones sociales, económicas y culturales de la zona eran profundamente precarias. Con semejante "panorama", uno puede imaginar lo que suponía para una familia y para unos padres, tener un hijo con discapacidad, un hijo al que en muchos casos se le escondía o simplemente se le ignoraba impidiéndole el desarrollo de sus capacidades. Una intensa y extensa campaña de sensibilización por los pueblos, clubes, institutos y otros centros de estudios, parroquias, centros sociales, etc. destinada a romper con los prejuicios, dio como resultado 3.000 socios protectores y voluntarios, pilar básico de colaboración y cuya labor en este tiempo era la de hacer de enlaces entre Asociación y padres: informaban, asesoraban, difundían, etc. Lo que hiciese falta para salir adelante. Se buscaron amigos en organizaciones oficiales y para comenzar a andar, la Delegación Provincial de Enseñanza concedió, en 1973, la creación de cinco unidades de Educación Especial en régimen de concierto. Pero la Asociación, no sólo se ocupa de su labor 'protectora', también comienza a ocuparse de otras necesidades básicas, necesidades importantes para el desarrollo y de la integración social, y desde hace unos años se comienza a hablar de empleo.

Un evento emocionante y emotivo. Y por supuesto, con mucho sabor de nuestra tierra. Porque la gastronomía nos une a todos.