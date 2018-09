El Partido Popular exige al alcalde explicaciones por su imputación

El pasado mes de julio la capital celebró el Debate del Estado de la Ciudad. Un encuentro que estuvo rodeado de polémica, sobretodo por la fecha elegida por los socialistas para su celebración, -un lunes 30 de junio-, cuando numerosos granadinos ya estaban disfrutando de sus esperadas vacaciones. Pese a las críticas de la oposición, los grupos municipales aprovecharon el encuentro para reprochar al alcalde su falta de explicaciones ante la reactivación de su imputación cuando el Juzgado número 6 de Sevilla rechazó archivar la causa. Tanto el Partido Popular como Ciudadanos intentaron ese día sin éxito que el alcalde hablara del tema. Ahora, los populares lo quieren volver a intentar. En medio de la guerra interna del PP, el grupo municipal popular exigió ayer a Francisco Cuenca que dé la cara tras conocer el auto que rechaza el sobreseimiento de la causa. Y, si no las da, lo tienen claro: convocarán un pleno extraordinario con un único punto: que el alcalde dé la cara.

"Pudo dar explicaciones pero una vez más miró para un lado y se dedicó a atacar al resto de compañeros", aseguró ayer la portavoz del PP, Rocío Díaz en una rueda de prensa en la que estuvo acompañada por sus compañeros de filas Juan Antonio Fuentes y Antonio Granados.

La edil, que lamentó que Cuenca se "escondiera" en aquel momento, criticó que ahora cuestione a otros partidos. "Es muy fácil hablar de los demás pero puedes hablar de los demás... si tú no tienes nada que esconder" remarcó Díaz molesta con que el alcalde mire a los demás sin observar lo que acontece en sus filas.

El portavoz adjunto popular, Antonio Granados repasó los cargos que se le imputan a Cuenca y aseguró que el alcalde, cuando se destapó el caso, mintió, pues aseguró que se trataba de un simple problema administrativo cuando se le imputan cargos por la vía penal por posible prevaricación, malversación de caudales públicos y usurpación de funciones públicas durante su etapa como delegado de Innovación de la Junta de Andalucía entre 2010 y 2012.

Así, recordó que se le investiga por una "posible usurpación de funciones públicas "porque "utilizan empresas privadas para hacer el funcionamiento de la administración, dándole hojas de inspección que deberían firmar como funcionarios públicos sin serlo"; supuesta prevaricación, "porque se salta la Ley de Contratos del Sector Público a su libre albedrío para beneficiar a alguien, con un objeto muy claro, no fiscalizar los fondos de los cursos de formación", y supuesta malversación, porque "llegan a pagarle antes de que hayan terminado sus funciones".

Respecto a la empresas contratadas, especialmente "la de 2011, se constituye un mes antes de darle el contrato y eso implica que el contratista carece de experiencia alguna en la prestación del servicio, realizándose esta adjudicación pese a estar prohibido por la ley, por no cumplir con los requisitos básicos". Además, los trabajadores de la misma "no estaban dados de alta en la tesorería general de la seguridad social", ha continuado. "Aquí lo que tenemos es un presunto chiringuito para evitar la fiscalización del control de los cursos de formación, vulnerando el seguimiento por parte de los funcionarios y la ley de contratos, al prorrogar el contrato menor y no cumplir los requisitos para su adjudicación".

Asimismo Granados se preguntó si después de todo esto Cuenca va a seguir siendo el alcalde de Granada y si será el próximo candidato del PSOE a la alcaldía de la capital y puso el acento en que si el equipo de Gobierno no da explicaciones al respecto pedirán "que se marche el que haya mentido y el señor Cuenca". Por último, le reprochó también su "cinismo" al presentarse al Debate del Estado de la Ciudad guardando silencio sobre todos estos aspectos cuando ya los conocía.