Pérez pide "consenso" político en los grandes temas de ciudad

El candidato a la Alcaldía de Granada por el PP, Sebastián Pérez, ha pedido hoy "consenso" político para desarrollar los grandes temas de ciudad incluidos en su proyecto La Gran Granada, con el que dice diseñarán el proyecto de ciudad hasta 2050.

Pérez dice que su partido es el "único que puede llevar ese proyecto de ciudad" y que sin consenso "no vamos a ningún sitio". De hecho, dice que esa es la clave en otras ciudades como Málaga, por lo que quiere "exportar" ese modelo de unidad.

"Granada necesita consenso, acuerdo, y un proyecto para mejorar el futuro", ha asegurado esta mañana en la presentación de esta declaración institucional, con la que quiere delimitar los temas básicos que necesita Granada y "sacarlos del debate cotidiano". "Hay más cosas que nos unen que las que nos separan", ha dicho, por lo que ha pedido responsabilidad a los partidos políticos. "Entiendo los intereses partidistas pero los grandes temas tienen que ser objeto de un gran acuerdo", incide.

Por eso pide la "complicidad" de la Junta de Andalucía, del Gobierno, de los agentes sociales, culturales, deportivos y asistenciales. "Es el momento de Granada. Nuestros hijos no nos lo perdonarían", explica, asegurando que si no hay voluntad no hay posibilidad de seguir adelante.

Entre esos proyectos volvió a incidir en el cierre del anillo de la Circunvalación, la ampliación del Metro, el teleférico, acuerdos de transporte, el eje Albaicín-Alhambra-Sacromonte, revitalizar la capitalidad cultural de Granada para 2031, Granada ciudad de congresos, mejorar la difusión de festivales, crear un Instituto Municipal del Conocimiento junto a la UGR o un plan económico municipal fuerte.