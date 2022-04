Phishing: que no te pesquen en la red

Enciendes el ordenador y de repente llega un correo electrónico con un plan irrechazable: “¡Has ganado un fantástico viaje con todos los gastos pagados a una isla paradisíaca!”. No recuerdas haber participado en ningún concurso, el mensaje es poco claro y además no conoces al remitente. Solo aparece un misterioso enlace. ¡Alerta! No pinches. Podrías estar ante un caso de fraude. ¡Que no te pesquen en la red!

El aumento exponencial del uso de internet durante la pandemia ha disparado los casos de estafa y fraude a través de e-mail, teléfono y SMS. Para evitarlos, Caja Rural Granada ha lanzado una campaña informativa para dar a conocer los principales casos y ofrecer diferentes consejos que ayudan a detectar rápidamente un posible fraude.

Es importante tener en cuenta que Caja Rural Granada nunca te solicitará datos de la tarjeta u otros datos bancarios a través del correo electrónico, SMS, WhatsApp o llamada telefónica por lo que, en caso de duda, lo mejor es ponerse en contacto con la entidad financiera y no realizar ningún tipo de movimiento.

Principales tipos de ataques:

Phishing: Se trata de la suplantación de identidad por parte de un tercero que se hace pasar por una entidad bancaria, empresa o persona de confianza para hacerse con los datos de tu tarjeta u otros datos confidenciales de manera ilegítima.

Smishing: Mediante el envío de mensajes de texto al móvil, se intenta convencer al usuario para que visite una página fraudulenta o llame a algún número de teléfono, con el objetivo de obtener sus claves de banca electrónica, datos financieros, como el número y PIN de su tarjeta, o información personal. También puede tener otros propósitos: como vender productos o servicios falsos, infectar el dispositivo móvil con un virus, etc.

Vishing: Es un tipo de estafa de ingeniería social por teléfono en la que, a través de una llamada, se suplanta la identidad de una empresa, organización o persona de confianza, con el fin de obtener información personal y sensible.

¿Cómo puedo identificarlos?

La principal medida de protección es la precaución, pero además es importante seguir las siguientes pautas para actuar con total seguridad.

Revisar el remitente. Comprobar el remitente completo para confirmar que el mensaje fue enviado desde un dominio oficial.

Si tiene erratas o faltas de ortografía, sospecha. Este tipo de mensajes suelen estar mal redactados o contener errores.

No te fíes de mensajes alarmistas. Si por ejemplo deseas colaborar con una causa solidaria acude a la ONG oficial. No envíes dinero a destinatarios desconocidos.

No accedas a enlaces cuyos dominios desconozcas. Incluso siendo parecidos es más seguro escribir en el navegador la web que deseas visitar que pinchar en un enlace.

No facilites contraseñas o datos personales. Caja Rural Granada nunca solicitará datos personales salvo que el cliente inicie la llamada y tenga que ser identificado. Nunca compartas tus contraseñas o claves de firma.

Descarga tus aplicaciones desde plataformas oficiales y actualiza tus dispositivos. Si es posible mantén el antivirus actualizado y no accedas a banca online ni a compras por internet desde wifi abierta.

Este tipo de estafas no sólo afectan a particulares, también a empresas provocando en muchos casos el cierre temporal del negocio.

¿Cómo puedes proteger a tu empresa de estas amenazas virtuales? Caja Rural Granada pone a disposición de las empresas un seguro de ciberriesgo diseñado para ofrecer protección contra los ataques informáticos y asesoramiento técnico por expertos.

Está dirigido a empresas, pymes y autónomos de cualquier sector interesados en proteger datos o ficheros susceptibles de sufrir ataques que puedan afectar a su actividad siendo la protección, la prevención y la seguridad, claves.