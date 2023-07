Piden el cese del concejal de Juventud de Granada por comentarios "xenófobos y clasistas"

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada ha exigido el cese del concejal de Juventud, Fernando Parra, al que acusan de publicar y borrar comentarios xenófobos y clasistas sobre los vecinos del distrito Norte, unas consideraciones que el PSOE estudia como un posible delito de odio.

Al hilo de esta polémica se han pronunciado la Comisión Mujeres del Distrito Norte y la Asociación Gitanas Feministas por la diversidad, que en un comunicado conjunto han manifestado que las declaraciones del concejal sobre la comunidad gitana le inhabilitan para desempeñar el cargo "por racistas y clasistas".

"Se trata de unas declaraciones llenas de odio y supremacismo pero que, a la vez, lo retratan a él", indican en el comunicado, en el que se dirigen al concejal para afirmar que la pobreza y el analfabetismo existen también debido a la "opresión y discriminación" que se ejerce contra el colectivo gitano desde espacios como el que el edil ocupa. Le instan a que reconozca que "el clasismo, la discriminación y la falta de protección social no son los instrumentos adecuados para dirigir un área del gobierno" y le piden que dimita si no es capaz de hacerlo.

El viceportavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento, Jacobo Calvo, ha denunciado un hilo publicado por el concejal de Juventud en su perfil de Twitter, una serie de consideraciones sobre la jornada electoral que ya ha eliminado y en las que, según el PSOE, criminaliza e insulta "de forma grave" a los vecinos del distrito Norte. Esos mensajes, focalizados especialmente en la población gitana del distrito, describen a unos vecinos "analfabetos" de los que el concejal resalta sus formas y su "escasa formación". "Los llama analfabetos y entiende que no están legitimados para votar", ha apuntado Calvo, que ha lamentado que un concejal publique un hilo de declaraciones despectivas contra un distrito que lleva años luchando para acabar con discriminaciones.

Calvo ha recalcado que el hilo con los comentarios de Parra, que también es el presidente de Nuevas Generaciones del PP de Granada, ha estado publicado más de doce horas hasta que lo ha retirado y ha cerrado la cuenta. El viceportavoz socialista ha recalcado que los comentarios, que ha tildado de xenófobos y clasistas, muestran sus prejuicios hacia los vecinos del distrito y son inadmisibles. El PSOE ha adelantado que estudia ahora el contenido de los tuit para, si procede, redactar una denuncia contra el concejal por un delito de odio, y ha exigido que Parra se retracte públicamente, que pida disculpas por trasladar un mensaje xenófobo, y que dimita.

"Granada no merece un representante de esta catadura moral", ha añadido Calvo, que ha pedido a la alcaldesa, Marifrán Carazo, que lo cese si esa dimisión voluntaria no se produce para no ser cómplice de esas declaraciones. Por su parte, Carazo ha rechazado de forma "contundente" las declaraciones del concejal, con quien ha hablado y quien ya ha pedido disculpas, según la regidora, que ha incidido en que no puede "compartir" esas manifestaciones, que han sido "un error". "El que se equivoca tiene en primer lugar que pedir disculpas y hacerlo convencido de su error", ha señalado a preguntas de los periodistas.

A las peticiones del PSOE se ha sumado la sección sindical de CGT del Ayuntamiento de Granada, que ha exigido la dimisión de Parra por unas declaraciones que consideran cargadas de "antigitanismo y aporofobia". Según la CGT, los vecinos del distrito Norte necesitan el apoyo de sus representantes políticos y no el "desprecio" de Parra, al que han reprochado que se dedique a insultar a sus conciudadanos. La Confederación General del Trabajo ha calificado además de bochornosa la disculpa pública que el edil ha publicado en Twitter y ha reclamado su inmediata dimisión.