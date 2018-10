Piden estudiar fallos y riesgos para evitar víctimas de violencia machista

Profundizar en los posibles fallos cometidos y coordinar la valoración del riesgo potencial de las víctimas de violencia de género es una "necesidad" fundamental para evitar nuevas muertes machistas. Así lo expresó ayer la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, durante el acto de celebración del 25 aniversario del Consejo Municipal de la Mujer de Granada.

Sánchez Rubio apostó por cuidar la coordinación entre administraciones y profundizar en los posibles fallos que se cometen durante el proceso para detectar casos de violencia machista como camino para combatir el número de víctimas.

"La violencia que se ejerce contra las mujeres tiene mucho que ver las con desigualdad contra la que hay que luchar y con políticas que favorezcan la igualdad", explicó la consejera, que apostó por la coeducación y por coordinar las acciones de las distintas administraciones para frenar el machismo.

La consejera valoró de manera positiva que Interior haya anunciado que volverá a valorar el nivel de riesgo de las víctimas que denuncian y pidió trabajar para ver qué fallos se comenten en el proceso destinado a identificar a las víctimas.

"Hay que volver a alertar a las mujeres de que hay un peligro real, que si hay una orden de alejamiento no hay que ceder ante presiones de maltratador", recomendó la consejera de Igualdad, que incidió en la importancia de protegerse, especialmente si hay menores. Asimismo indicó que hay que cumplir lo establecido en el Pacto de Estado que dice que un maltratador no puede disfrutar de un régimen de visitas porque no será "buen padre y lo estamos viendo, porque usan a los menores contra ellas, para hacer daño".

Sánchez Rubio hizo estas consideraciones durante la celebración del 25 aniversario del Consejo Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Granada, un acto en el que además anunció que el tejido de organizaciones feministas ha aumentado un 24% en Andalucía en los últimos cuatro años y que ya representa a 218.000 mujeres.

La consejera destacó además que la recién aprobada reforma de la Ley andaluza de Igualdad de Género dará un mayor protagonismo al tejido asociativo, al ampliar el papel del Consejo dentro de sus funciones de asesoramiento en materia de igualdad de género, con especial incidencia en materia de igualdad salarial, política urbanística y de transporte y coeducación.

En ese mismo acto, el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, recalcó que este tipo de espacios para la igualdad de género son hoy "más necesarios que nunca" y destacó su eficacia para combatir la "lamentable lacra" de la violencia de género.