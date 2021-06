Pillado cuando portaba 200 gramos de marihuana en un coche de alta gama por el Almanjáyar de Granada

La Policía Nacional ha detenido en las inmediaciones del Polígono Almanjáyar a un varón de 25 años y nacionalidad española, sin antecedentes policiales previos, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. Esta persona fue sorprendida en un control policial de vehículos enmarcado dentro de un dispositivo antidroga, mientras viajaba en la parte trasera de un vehículo de alta gama junto a otros dos individuos. El detenido ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.

Los hechos tuvieron lugar sobre las seis de la tarde, cuando los agentes de policía estaban llevando a cabo labores de control y prevención de la delincuencia en una calle de las inmediaciones del Polígono Almanjáyar, donde habían desplegado un control de vehículos.

Los agentes observaron un todoterreno de alta gama que circulaba ocupado por tres individuos, decidiendo pararlo para realizar una inspección del mismo y sus ocupantes. Nada más parar el vehículo los agentes percibieron un fuerte olor a marihuana, motivo por el cual identificaron a sus ocupantes.

En la parte delantera del mencionado vehículo viajaba el conductor, un varón de 24 años y junto a él otro individuo de 23, mientras que en la parte trasera únicamente se encontraba el detenido junto a una bolsa de plástico.

La inspección de dicha bolsa, que el detenido reconoció ser de su propiedad exculpando al resto de pasajeros, reveló que su contenido no era otro que más de 200 gramos de cogollos de marihuana, los cuales eran la fuente del fuerte olor que desprendía el interior del vehículo. En el interior del mismo no se encontraron más objetos relevantes para la actuación policial.

No obstante, se pudo comprobar que el todoterreno no disponía de seguro y que, además, no se encontraba al corriente en lo que se refiere a la Inspección Técnica de Vehículos, por lo que agentes de la Policía Local tuvieron que retirarlo de la vía pública. El detenido ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.