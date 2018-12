El Plan de Seguridad de Navidad, con especial atención al 2 de enero

La concejal de Protección Ciudadana, Raquel Ruz, y el superintendente de la Policía Local de Granada, José Antonio Moreno Rodríguez, han presentado el Plan Especial de Seguridad de Navidad que se pondrá el marcha a partir del viernes 14.

Un plan que no sufre cambios con respecto al de años anteriores y que estará marcado por mantenimiento del actual estatus de alerta antiterrorista, que el Ministerio del Interior sitúa en el nivel 4 reforzado.

José Antonio Moreno ha confirmado que mantiene conversaciones con la Subdelegación del Gobierno en Granada para estar atento a las posibles novedades en este protocolo de seguridad antiterrorista, sobre todo a raíz del atentado de la noche del martes en Estrasburgo (Francia), que ha acabado con la vida de tres personas.

“Son las mismas medidas” que en el actual nivel de alerta porque “no hay nada especial, ni habrá actuación especial”, ha afirmado Moreno durante la comisión municipal de Seguridad.

El Plan de Seguridad de Navidad empezará a operar desde el viernes y se centrará en las zonas comerciales y turísticas

En ella ha explicado que el cuerpo cuenta con 25 barreras antiterroristas que se pondrán en momentos concretos por las características especiales que estas tienen para ser colocadas. “Añaden valor añadido a la seguridad de esta ciudad”, se ha felicitado.

El Plan Especial de Seguridad se caracteriza por repetir las medidas puestas en marcha en Navidades anteriores. Sin embargo, un día “preocupa” especialmente al jefe de la Policía Local de Granada: el 2 de enero, el de la Toma de Granada.

El clima político del país y el temor a posibles enfrentamientos entre radicales motivarán una reunión de la Junta de Seguridad Local el 26 de diciembre para coordinar el dispositivo y que la celebración tenga lugar con normalidad.

Además, el superintendente de la Policía Local tiene constancia de que el Cuerpo Nacional de Policía dispondrá para la ocasión de un “contingente importante” de agentes en ese día.

El plan que se pondrá en marcha este viernes contempla medidas respecto al acceso a centros comerciales. Según ha explicado Moreno “se suelen hacer cortes de tráfico al centro, pero sobre todo le damos salida con la imposición del carril reversible desde el Humilladero hasta la Glorieta Rotary”. Además se vigilará “muy de cerca los accesos a los centros comerciales”.

El jefe de la Policía Local ha destacado también el refuerzo de la plantilla durante estas fechas para poder hacer más patrullas a pie, y “estar atentos para que todos los visitantes de la ciudad lo puedan hacer en condiciones de seguridad aceptables”.

En este plan de seguridad se contempla la Cabalgata de Reyes y la fiesta de las Campanadas en la Plaza del Carmen, algo “en lo que estamos curtidos”, ha dicho.

Por otro lado, el superintendente ha recibido la felicitación de la concejal de Seguridad Raquel Ruz por la actuación de la pasada semana con los manifestantes del 3-D: “Fue una actuación ejemplar, exquisita en formas, maneras y resultado”.

La concejal de Protección Ciudadana, Raquel Ruz, ha felicitado a la Policía Local por el despligue del 3-D

La edil le ha dado la “enhorabuena” por mantener “el derecho de concentración y expresión preservando el espacio público”.

Por su parte, José Antonio Moreno ha felicitado a las fuerzas de seguridad que, en coordinación con la Subdelegación del Gobierno, montaron el dispositivo de una manifestación “muy difícil” de controlar porque “funcionaba de forma espontánea”.

“Hemos tenido graves repercusiones en el transporte público”, ha valorado el jefe de la Policía Local, y ha revelado que “lo que más me temía era la acampada”: “Hemos desecho la posibilidad de que se hiciera, pero no me puedo fiar, por eso hay presencia policial constante”.