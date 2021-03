Plan de Seguridad de Semana Santa en Granada: hasta 300 agentes para vigilar templos, hostelería y botellones

El Ayuntamiento de Granada celebró ayer Junta Local de Seguridad con Junta y Subdelegación para definir el plan de seguridad de esta Semana Santa. Y aunque no será el tradicional Plan Parihuela, dado que no se realizarán estaciones de penitencia y por tanto no hay tampoco cortes de calles, desvío de transporte o vigilancia sanitaria, sí que se mantiene el dispositivo policial pero en esta ocasión, por la pandemia, dedicado a otra función: controlar que no se producen aglomeraciones en templos, vigilar las zonas de copas, controlar los aforos y horarios en restauración e impedir botellones en plazas y miradores.

Según el concejal de Seguridad, César Díaz, serán entre 200 y 300 agentes de Policía Local, Nacional y Autonómica diarios para esa previsible mayor afluencia en templos ante los actos de veneración que celebrarán las hermandades dentro de las iglesias en sustitución de las salidas penitenciales y en las calles de la ciudad.

Del Cuerpo Nacional de Policía se destinarán unos 90 agentes diarios de la unidad UPR y de la de Intervención. "Atenderán los cierres perimetrales de la ciudad, especialmente las estaciones de autobús y tren, vigilarán que no se produzcan botellones, el cumplimiento de los cierres de los establecimientos de hostelería, el control de aforo en los mismos y los miradores del Albaicín", ha dicho Díaz.

En cuanto a Policía Local, serán de 90 a 168 agentes diarios (según la jornada) y están activos desde ayer jueves hasta el Domingo de Resurrección. "Tendrán una presencia estratégica en miradores, las zonas de especial afluencia como calle Moras, Plaza de la Mariana, Ganivet, Carrera del Darro o el Realejo". Además, habrá policía de paisano "para el control de aforos de los establecimientos".

La Policía Autonómica tendrá entre 6 y 8 agentes diarios en diferentes enclaves en el Realejo.

La Guardia Civil se encargará del control de acceso en la GR-30, la circunvalación para los accesos a Granada.

La vigilancia de los templos tendrá una doble vertiente. El control interior, que correrá a cargo de las hermandades, y el exterior, que estará vigilado por agentes de Policía Local, Nacional y Autonómica. "Tenemos el compromiso de las hermandades de que controlarán sus aforos con personal propio. Cada hermandad ha comunicado los horarios de mayor afluencia, la ubicación, para que se garanticen las normas de seguridad", ha dicho Díaz, que ha realizado de nuevo un "llamamiento a la prudencia" porque "estamos en una situación preocupante y hay que preservar las tradiciones y la economía pero sin que siga avanzando el virus".

Preguntado sobre si ante aglomeraciones en templos la Policía podría ordenar incluso su cierre, como ya se ha aprobado en ciudades como Sevilla, donde los agentes tendrán esta autorización en caso de que se incumplan las normas, Díaz ha dicho que cada hermandad ha determinado sus aforos máximos con los metros de sus templos y que fuera sí habrá policía, pero que la decisión de cerrar no es de la Policía sino de cada hermandad, que si lo considera necesario por no poder garantizar la seguridad, podría hcerlo".