Los vecinos de la Plaza Escultor López Burgos denuncian su estado de abandono

Los vecinos de los bloques colindantes con la Plaza Escultor Francisco López Burgos llevan años denunciando el estado de abandono del entorno y critican la falta de acción para solucionarlo por parte del equipo de Gobierno municipal.

Según relatan, desde hace tres años están comunicando al Ayuntamiento el estado de la plaza. “Nos pidieron un voto de confianza”, pero reclaman que no lo han cumplido y “hasta la fecha todo sigue igual”. La última reunión fue el pasado Martes Santo pero se comprometieron a contestar y no lo han hecho.

Los vecinos han denunciado reiteradas veces ante el 010, ante los operarios de limpieza de parques y jardines, los operarios de limpieza de la plaza y alrededores y a los responsables del alumbrado de dicha plaza como se encuentra la misma.

En cuanto a los jardines, dicen que el año pasado se secaron gran número de plantas y arbustos porque no funcionaba el riego. “En estos últimos años se han cortado varios árboles grandes y no se han repuesto por ningún otro árbol, a pesar de haberlo pedido los vecinos”, dicen. Desde primeros de año los operarios han acudido 4 veces tras las denuncias efectuadas por los vecinos y al 010 pero no hay mejoría. Además, los bancos de la plaza llevan años sin arreglar ni pintar.

“Lo que sí han puesto han sido maquinas para hacer ejercicio que lo vemos muy positivo y parque de juegos para los niños pequeños jueguen, manteniéndose por parte de los servicios municipales en condiciones”, reconocen. Pero insisten en que por la tarde noche se producen actos vandálicos, botellones, etc.

Referente a la limpieza, dicen que “se encuentra normalmente sucia” y que los operarios les aseguran que “no pueden con tantas calles que limpiar”. Sobre la iluminación, denuncian que les rompen los focos “a pedradas”.