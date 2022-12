El último Pleno del año en el Ayuntamiento de Granada aprueba la bajada del IBI a todos los granadinos para 2023

El Ayuntamiento de Granada ha celebrado este viernes el pleno ordinario de diciembre, el último del año, una sesión en la que se han aprobado importantes expedientes para el futuro de los granadinos, principalmente la modificación de la ordenanza fiscal que permitirá bajar el IBI a todos los granadinos en una decisión sin precedentes en la Plaza del Carmen. La medida supone la bajada el 2% del IBI a todos los granadinos, la bonificación al 100% del Impuesto de Actividades Económica (IAE) en el año 2023 y la exención total de la Tasa de Edificación y Obras para quien acredite el uso de materiales reciclados.

La modificación de las ordenanzas ha salido adelante con el voto a favor de PSOE y UP y la abstención del resto de grupos, por lo que no ha habido votos en contra, algo destacado por el propio alcalde, Paco Cuenca, que ha hecho hincapié en este hecho, que también se repitió cuando se aprobaron los presupuestos de la ciudad para 2022.

El concejal de Hacienda, José Antonio Huertas, ha dado las gracias por el apoyo a esta modificación y ha destacado que supone una "bajada del IBI y un beneficio a emprendedores por eximir de las tasas de licencia de actividad. Esto genera valor en la sociedad granadina en su conjunto" porque son bonificaciones, principalmente el IBI, que afectarán a todo el mundo. "Esta es la estrategia del equipo de Gobierno, una medida que no fue fácil analizar porque queríamos generalizar las bonificaciones y ha salido bien. Todos los grupos han valorado esta opción en las circunstancias tan difíciles que tenemos", ha dicho Huertas.

Desde el equipo de Gobierno se valora esta bajada del IBI como "algo histórico" y lo enmarcan en la gestión "basada en el diálogo, los acuerdos, el consenso y la negociación fundamentalmente con grupos que han tenido altura de miras y se han centrado en Granada como primera opción. Hay que reconocerlo y ponerlo en valor, sea votando a favor como UP o con la abstención. Es el culmen de algo que se viene haciendo bien tras la aprobación de los presupuestos y el compromiso de UP y de este equipo para adecuar esta economía a la realidad de 2022", ha dicho el portavoz del PSOE, Jacobo Calvo.

El alcalde, Paco Cuenca, después de la aprobación, ha valorado la medida “en la apuesta de este equipo de gobierno por apoyar a las familias y favorecer la reactivación económica, el fomento del empleo y la creación de empresas en Granada”. En esta línea, ha valorado especialmente que “esta bajada del 2% en el IBI es fruto del rigor y la seriedad en la gestión de este equipo de gobierno, que ha hecho posible la mejora económica del Ayuntamiento, aunque no estamos para tirar cohetes”. El regidor ha recordado que IBI es el impuesto que afecta a más ciudadanos, dado que se aplica a 229.938 bienes inmuebles. “Los granadinos se van a ver beneficiados con carácter casi histórico -porque hace décadas que no pasaba esto en esta ciudad- de una bajada del IBI que llega a todos”, ha explicado, “al que tiene un pequeño negocio, al que tiene un comercio, un bar, al que tiene un piso, una cochera absolutamente a todos”

Otro punto que ha salido adelante es la propuesta de aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por entrada y visita de la Casa de Zafra y Qubba del Cuarto Real de Santo Domingo.

También se ha aprobado la Ordenanza Reguladora de Canon de Mejora de Infraestructuras Hidráulicas para la subida de 0,05 euros el metro cúbico de agua para afrontar las inversiones que va a realizar Emasagra en sus instalaciones. Un punto que ha generado debate por el anuncio de UP de poner un recurso de reposición e incluso llevarlo a los tribunales ya que asegura incumple la Ley de Aguas al repercutir solo a los granadinos este incremento y no a los ciudadanos del resto de 14 municipios que se verán afectados o pagarlo directamente la empresa con sus beneficios. Finalmente, PSOE y PP han votado a favor, Vox se ha abstenido y UP ha votado en contra.

La concejal de Economía, Raquel Ruz, ha defendido que lo que se hace es "evitar subidas futuras de la luz" porque no se dependerá de los vaivenes de la política internacional o de la subida del precio de la luz ya que "seremos más eficientes". Además, ha indicado que la tarifa del agua está congelada desde 2014 y lo seguirá estando los próximos 15 años "porque estamos haciendo los deberes para garantizar que no suba el agua por situaciones macroeconómicas".

El Pleno ha sacado adelante también con el apoyo del PSOE y la abstención de UP y PP la modificación de plantilla -promoción interna grupos A2 y A1- y la reestructuración de otras plazas. Según el concejal Eduardo Castillo, se trata de la segunda fase del plan de Recursos Humanos. Los grupos de la oposición, como ya dijeron en comisión, han lamentado que haya que votar de forma conjunta la creación de nuevas plazas, amortizaciones y la promoción interna, pero conscientes todos de que se trata de los recursos humanos del Ayuntamiento para las próximas décadas, ha salido adelante el expediente con el compromiso de iniciar encuentros para tratar el futuro de la plantilla municipal.

La Inteligencia Artificial y la AESIA

La Inteligencia Artificial ha sido otro tema importante en el pleno. Por un lado, se ha aprobado la integración del Ayuntamiento de Granada en la Fundación Artificial Intelligence Granada Research & Innovation, parte de la amplia hoja de ruta de Granada en este cambio de modelo productivo de la ciudad. El concejal Francisco Herrera ha explicado que es la incorporación del Ayuntamiento como patrono de la fundación sin ánimo de lucro de carácter privado junto a instituciones y empresas para desarrollar y promocionar las actividades de innovación y transferencia del conocimiento. También se da cabida al ecosistema Impulsa con más de 50 empresas.

En el debate de este punto se ha aprovechado por parte de los grupos municipales para hablar de la decisión del Gobierno de no conceder a Granada la AESIA ya que la declaración institucional posterior respaldada tras el Pacto por Granada para impugnar la decisión del Gobierno, no permitía debate. El portavoz de UP ha pedido que hay que seguir batallando con la impugnación del proceso por una "caprichosa adjudicación" en la que Granada ha sido discriminada. El PP ha pedido unidad para nuevos objetivos y ha lamentado que "sea un diputado socialista por Granada el adalid del inicio de la implantación de la AESIA en Coruña", ha explicado Carlos Ruiz Cosano.

Herrera ha mostrado la "desolación" de todos por la decisión y ha incidido en el "acuerdo del pacto por Granada" para seguir trabajando en el cambio de modelo productivo. "La AESIA es una herramienta más que era importante como palanca pero tenemos una hoja de ruta clara para que sea real el crecimiento".

Ha habido dos declaraciones institucionales, una con motivo del Día Internacional de las personas con discapacidad (3 de diciembre de 2022), por el apoyo a unos parques infantiles accesibles, y otra en apoyo a la decisión del Pacto por Granada para las medidas para reclamar la decisión sobre la AESIA.

El pleno tampoco se ha librado de las anécdotas. Una ha hecho peligrar su continuidad y ha sido el fallo de los micrófonos del Salón de Plenos, a mitad de la sesión. Se han quedado sin sonido y sólo funcionaban los del lado izquierdo (donde se sientan PSOE y UP), por lo que ha habido que instalar un atril y se ha producido un 'juego de sillas' entre los concejales, incluido el alcalde, para hablar en el puesto donde funcionaban los micros para que se escuchara su intervención en la retransmisión del mismo.

También se han aprobado definitivamente los honores y distinciones de la ciudad para 2023 por unanimidad de los presentes porque el edil Sebastián Pérez se ha ausentado en el momento de la votación porque ya anunció en comisión que lo haría. Los reconocidos son África Caño, Marina Heredia, Pepe Macanás, María José Sánchez, el Bar Aliatar, Purificación Legaza, Almanjáyar en Familia, Sergio García y Chema Ojeda.

En el capítulo de mociones, han salido adelante las tres del PSOE sobre la situación de la sanidad pública, la recuperación de los Planes de Empleo +30 y +45 y las zonas de gran afluencia turística, que pide a la Junta que modifique la propuesta de nombrar todo el municipio ZGAT por su efecto en el comercio local y pedir también al Ministerio la modificación legal para que no afecte a municipios de menos de 500.000 habitantes, según propuesta de la Federación de Comercio. Se ha aprobado por unanimidad una moción del PP relativa a diseño de espacios urbanos a través de la cultura y la participación ciudadana pero no ha salido otra de los populares para instar al Gobierno de España a la inmediata revisión de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual.

La moción de UP para apoyar la iniciativa que pide un proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes en España ha sido rechaza con el voto en contra de PSOE, PP y Vox. La de Vox sobre un programa de actuación en las plazas de Granada tampoco ha tenido el apoyo de la mayoría se ha aprobado con apoyo de PP y UP.