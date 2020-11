El Pleno ratifica la decisión de no remunicipalizar la basura en Granada

Era un Pleno sin chica en lo relativo al resultado. El Ayuntamiento de Granada no remunicipalizará la gestión de Inagra para el servicio de limpieza como ya se sabía, así que el Pleno extraordinario celebrado ayer por la corporación municipal (al estilo telemático actual), y que duró en torno a una hora, sirvió para que el grupo de Podemos-IU expresara de nuevo su disconformidad con este asunto.

Desde Podemos-IU entiendo que los granadinos están pagando más de lo que deben por este servicio al no ser gestionado directamente por el Ayuntamiento de Granada.

Así, con los únicos tres votos en contra de Podemos-IU, el Pleno se resolvió con los 24 votos a favor del resto de concejales de los grupos de PSOE, PP, Ciudadanos y Vox que asumen que no es factible ni viable remunicipalizar la gestión del servicio de limpieza y la recogida de basuras en la capital.

El tema estaba en que este proceso, que finalmente no se producirá, tenía que haberse hecho antes de final de año para un servicio que cuesta 42 millones de euros al año, el canon que paga el Ayuntamiento por la recogida de basuras y las diferentes tareas de limpieza.

Según volvió a denunciar la formación de Podemos-IU el sobrecoste que paga Granada por externalizar este servicio es de 8 millones anuales.

#Granada no es #Córdoba o #Malaga. Y no, no hablamos de turismo ni de gastronomía... Se trata de gestión pública de sus servicios y de no regalar más de 8 millones anuales a la empresa privada. Pero claro...el #Bipartito ve un gran engorro en eso de hacer su trabajo y GESTIONAR pic.twitter.com/Al8LhHmodc