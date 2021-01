El Pleno rectifica la reunión del alcalde de Granada con el lobby del ramal central

El penúltimo punto del Pleno municipal de Granada, el primero del año, ha sido, como se prometía, tenso y de debate político. Los tres grupo de la oposición y el alcalde se enfrentaban a un nuevo rifirrafe a cuenta de la participación de Luis Salvador en una reunión del lobby que impulsa el ramal ferroviario central, que no pasa por Granada y que 'compite' con el Corredor Mediterráneo, que es en el que Granada tiene puestas sus esperanzas para mejorar sus conexiones ferroviarias.

La moción pedía al pleno instar al Gobierno para acometer sus compromisos con las inversiones de la conexión Granada-Almería necesaria para este ramal del litoral y la renuncia del alcalde al apoyo al Eje Central, a la presencia de Granada en ese lobby, que según la oposición no defiende los intereses de Granada y ha sido un "error" del alcalde. Finalmente, tras explicaciones del alcalde que no han convencido a la oposición, que reclamaba sus disculpas, la moción ha salido adelante (con la abstención del equipo de gobierno) y la oposición considera "rectificado" a Luis Salvador.

Pero, por mucho que lo han intentado los portavoces de PSOE, Podemos-IU y Vox, no han logrado que pida perdón por acudir a la reunión. El alcalde ha llegado a decir que apoyarían la moción con voto a favor si se quitaba ese punto, lo que no ha aceptado la oposición ya que era la cuestión fundamental por el tema de la reunión.

El alcalde de Granada ha mostrado sus "pruebas" que anunció ayer. Dijo que no había firmado ningún apoyo y que acudió como ciudad invitada, algo que la oposición considera no tenía que haber hecho tampoco. Y esa prueba es la carta del impulsor del eje y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, diciendo que Granada participó en la reunión pero que "ni el Ayuntamiento ni su alcalde han firmado su adhesión a esta asociación", además de refrendar lo dicho por Salvador de que "en su intervención reiteró su compromiso con el ramal litoral", para lo que envía también el vídeo con su intervención.

La moción se trató después de que Salvador ofreciera retirar los dos documentos y hacer una declaración conjunta según se comprometió ayer con la Plataforma del Corredor Mediterráneo, con la que se reunió tras la bronca política generada por la reunión. Pero los grupos de la oposición no lo aceptaron.

El portavoz de Vox, Onofre Miralles, le ha criticado que acudiera a la reunión sin consultar a los grupos políticos; el de Podemos-IU, Antonio Cambril, ha explicado que no se puede estar con los dos proyectos ya que no hay dinero para ambos; y el del PSOE, Paco Cuenca, le ha acusado de ponerse del lado de Moreno Bonilla y no de Granada para su salto al PP. Y todos le han pedido que rectifique y se disculpe. Al final tampoco importaba si firmó o no, sino su mera presencia en la reunión.

Finalmente no se retiró de la moción el punto de la rectificación, lo que hizo que el equipo de gobierno se abstuviera, no votara a favor, por lo que siguió saliendo adelante la moción de rectificación.

El alcalde explicó tras el rapapolvo político su hoja de ruta ahora, que será ponerse "al frente" de la reivindicación del Corredor Mediterráneo, como se ha comprometido con la plataforma, y pidió al presidente de la Diputación que se sume.