Podemos-IU Granada apoyará a la lista más votada en el pleno de investidura

El portavoz del grupo municipal de Podemos-IU Granada, Antonio Cambril, ha expuesto la intención de esta formación de “apoyar a la lista más votada” en el pleno de investidura, si bien previamente esta decisión tiene que pasar por el filtro de la asamblea Granada se Acerca, aunque ha reseñado que este “órgano soberano” siempre ha apoyado sus propuestas.

En este sentido, Cambril ha indicado que la asamblea se reunirá lo antes posible, “el lunes o el martes”, dado que piensan que “el pleno de investidura se celebrará la semana que viene”, toda vez que existe un plazo máximo de 10 días para convocar el pleno de investidura, una vez que se haya producido de facto la renuncia en el día de mañana.

El portavoz de Podemos-IU ha manifestado que “estamos muy contentos con el fin del sainete que ha vivido la ciudad durante estas últimas semanas” y ha añadido que “ahora entenderán nuestra postura en el pleno, ya que entendíamos que la dimisión se produciría entre el jueves y principio de semana y estábamos en lo cierto”.

Según sus cuentas, Cambril ha aportado que “si el alcalde y José Antonio Huertas se abstienen, automática sale la lista más votada, si cumple con su palabra”, por lo que el portavoz ha agregado que “Unidas Podemos-IU va a garantizar que no se produzca ningún pucherazo, nuestro voto va a ser el mismo que se produjo el 15 de junio de 2019, votaremos a la lista más votada”.

Los motivos por los que se posicionan de esta manera son “por posición ideología, por ser consecuentes con lo que hicimos en 2019 y porque una nueva edición del gobierno de las derechas juntas, teniendo en cuenta que su relación es muy mala, supondría la absoluta debacle”. No obstante, Cambril quiso dejar muy claro que “no hemos negociado nada ni hemos hablado nada con el PSOE, ni la posibilidad de entrar o no en el gobierno.

En cuanto al candidato del PSOE, debida su situación procesal, el portavoz de Podemos-IU ha argumentado que “contra la imputación de Cuenca no podemos hacer nada, nos gustaría que su candidato no estuviera, pero es cierto que la imputación apunta a que no va a salir adelante y no va a salir condenado, dados los datos que tenemos entre manos”.