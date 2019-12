Podemos-IU teme que la Junta quiera montar una "red clientelar" en torno al Parque de las Ciencias

El portavoz de Podemos-IU, Antonio Cambril, ha informado hoy de los pasos que está dando su formación para intentar evitar que a partir del 1 de enero el Parque de las Ciencias de Granada se controle desde Sevilla, una actuación de la Junta que ayer desveló el grupo municipal y que ha generado una crisis política en Granada sobre la que aún no se ha pronunciado el equipo de gobierno del Ayuntamiento, de los mismos partidos que el gobierno de la Junta que ha decidido el cambio.

"Es difícil de entender y habrá que ver si quieren montar una red clientelar. Lo primero que caerán son los proveedores y ahí se mueve ahora mucho dinero, por lo que habrá que ver quién lo decide".

Según Cambril, Podemos-IU planteó ayer realizar una declaración institucional para el Pleno de hoy que aceptó la oposición pero que pararon tras hablar con el alcalde y decirle que "Cs y PP no iban a apoyar. Por tanto la anulamos y presentamos de inmediato una petición de reunión de junta de portavoces".

Además, Cambril ha desvelado que ha hablado ya con la rectora de la UGR, Pilar Aranda, y que lo va a hacer también con el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, para "plantear una reunión de urgencia del Consorcio antes de 4 o 5 días para evitar que el día 1 se ponga en marcha la maquinaria porque una vez que la Junta lo coja, esto no tiene más remedio, no tiene márcha atrás", ha explicado.

"Ayer quedaron las cosas claras, las consejerías y el delegado no sabían nada, trataban de ganar tiempo. No sabían como salir. La primera contestación de Hacienda dice que se adscribe y después lo desmiente Educación", ha relatado el portavoz, que asegura que "todo no sigue igual" y que suscribe su denuncia "porque es cierto".

Desde Podemos-IU denuncian que la intención de la Junta de controlar contratos, nóminas, exposiciones, etc "es una locura porque el Parque ha sido historia de éxito por su autonomía", relata, asegurando que "la idea de los gestores del Parque, que es montar una fundación controlada por intervención de la junta y una auditoría a posteriori, es lo más lógico".

Con esta decisión de la Junta se van a adscribir los 13 consorcios de Andalucía y las agencias públicas correrán la misma suerte, pero Cambril asegura que "cada niño es distinto, no puedes tratarlos iguales", advirtiendo de que con el cambio la autofinanciación del Parque que ahora está en el 49,8% no llegará al 13% como ocurre en el resto de museos y pinacotecas.