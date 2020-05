Podemos-IU advierte de que el acuerdo de presupuestos acaba con el Pacto por Granada

El acuerdo de presupuestos entre el equipo de gobierno y el PSOE ha pillado por sorpresa a Podemos-IU, partido que estas semanas, como proponente del Pacto por Granada, se había abierto también a negociar las cuentas dentro de ese marco de consenso y de ir todos juntos por la ciudad y su recuperación. Y ahora, esa unidad vendida públicamente hace dos semanas también con la presentación conjunta del plan de movilidad, salta por los aires. Porque Podemos-IU lo ha dejado claro: "Se han cargado el Pacto por Granada".

Según el portavoz del grupo municipal, Antonio Cambril, esta acuerdo de presupuestos ha sido un acuerdo a "codazos" que responde más a una cuestión política. De hecho, destaca el "cambio de postura" del PSOE, que en las reuniones "dijo que los presupuestos no servían y que no eran sociales y ahora los aceptan". "Cuando aprobamos el Pacto por Granada en el pleno extraordinario Cuenca me dijo que el equipo de gobierno me había engañado tres veces. ¿A él no lo engañan?", pregunta Cambril.

Para Podemos-IU, se trata de un acuerdo "versión provinciana del sagastacanovismo". "¿Los mismos partidos que han arruinado a la ciudad desde 1979 hacen el acuerdo?", pregunta, lamentando que "rompan el pacto político por la ciudad que iba a definir en un plazo de un mes el horizonte hacia el que caminar en esta situación de crisis".

"Se han cargado el pacto porque estos presupuestos marcan el rumbo sin haber definido aún el horizonte. Lo que han buscado es mantener el acuerdo de los de siempre", ha dicho, dejando también en el aire el motivo de la ausencia del alcalde, Luis Salvador, o del 'vicealcalde', Sebastián Pérez, en un acto así. "Las medidas que se contemplan para negociar son para el año que viene, justo cuando coincide con la mitad del mandato y el famoso acuerdo de Alcaldía", ha dejado sobre la mesa.

Según Cambril, "los designios del señor Cuenca son inescrutables" y se demuestra que "el Ayuntamiento tiene muchos secretos".

Analizando los 22 puntos del acuerdo, Cambril considera insuficiente la partida para peatonalización y calidad del aire o la de la renovación de la flota de autobuses. "¿Con qué dinero lo haces?", se pregunta. Otro punto que se lleva de las partidas más altas (500.000 euros) es un nuevo PGOU, algo que no ve que sea el momento adecuado para afrontar. "El IBI o las ordenanzas fiscales serán ya las de 2021. Y si los bajas, ¿de dónde salen los ingresos?", dice, por lo que concluye con que es "un gran engaño que nos tendrán que explicar". Tampoco se destina suficiente a empleo.

"Nosotros vamos a pedir mañana en el Pleno una moratoria del pago de la deuda que permitirá invertir 10 o 12 millones de euros en la ciudad. El resto, lo presentado en los presupuestos, es un brindis al sol", asegura Cambril, insistiendo en el "cambio exprés del PSOE".

Para Podemos-IU, "lo prioritario era el Pacto por la Ciudad y con esto demuestran que no lo quieren" porque lo difícil vendrá también en uno o dos años. "Van a venir tiempos muy difíciles y no lo quieren ver, no son conscientes, por eso el Pacto incluía mover partidas económicas para Servicios Sociales y ayudas a pequeñas empresas y autónomos", insiste. Con todo, Cambril ha asegurado que seguirán trabajando por ese Pacto.

Sobre su postura tras este acuerdo, Cambril no considera que la mano tendida del portavoz del PP, César Díaz, sea tal. "No hay ninguna mano tendida. Es un guantazo. Esto es como las lentejas, o las comes o las dejas, y con este presupuesto de febrero y lo firmado hoy no podemos hablar nada", por lo que la posición de voto del grupo a día de hoy va a ser rechazar el expediente.

"En un presupuesto enorme de unos 180 millones destinan solo 4 a esta situación. Están fuera de la realidad", argumenta Cambril, que reclama que "todos los esfuerzos económicos deben estar al servicio de la gente".