Podemos-IU pide la apertura por las noches del centro para personas sin hogar de Granada

El grupo municipal de Podemos-IU en el Ayuntamiento de Granada ha exigido hoy al equipo de gobierno que "rectifique y mantenga abierto el Centro de Alta Tolerancia para personas sin hogar también por la noche" y que la ayuda al colectivo sea permanente, "ya que sus necesidades no acaban con el fin del estado de alarma". El grupo sostiene que es el Ayuntamiento quien debe actuar y proteger a estos ciudadanos, que han sido unos de los colectivos más afectados durante la pandemia.

La concejal de Podemos-IU Elisa Cabrerizo señala que la crisis sanitaria del Covid-19 “ha puesto de manifiesto las carencias crónicas del Ayuntamiento de Granada para la atención a personas sin hogar”. “Los albergues están saturados porque no hay más plazas y las opciones que propone el concejal de Servicios Sociales, José Antonio Huertas, son insuficientes y no solucionan este problema de raíz”.

Este grupo agradece a las entidades sociales el trabajo que han hecho en la asistencia a este colectivo pero entiende que no todo el peso debe recaer en ellas, sino que el Ayuntamiento tiene que implicarse de manera activa, tanto ampliando recursos como gestionándolos. “Queda mucho por hacer”, sostiene Cabrerizo, quien reivindica que “es necesario mantener abierto el Centro de Alta Tolerancia por la noche y facilitar a la gente un cobijo y medidas higiénicas básicas”.

La concejala reitera así la petición de que el resto de grupos políticos “se comprometan con el Pacto de Ciudad para que se pueda realizar todo esto”. La formación recuerda que un presupuesto con tan solo un millón de euros para Servicios Sociales es completamente insuficiente, y cae por su por su propio peso ya que, como recuerda Cabrerizo, tan solo en personas sin hogar el Ayuntamiento gasta 980.000 euros al año.

Sostiene la edil, además, que el Ayuntamiento debe diseñar un albergue municipal a corto plazo, porque este es un problema que tiene que dejar de ser invisible porque no entiende de tiempos, son personas que necesitan una solución para dormir y comer todos los días. Cabrerizo exige también la creación de una red de alojamientos de emergencia, como han demandado las entidades sociales en el Consejo Municipal celebrado hoy. “Tenemos que trabajar en la dignidad y no en la beneficencia consiguiendo vivienda en el programa Housing First, por lo que pedimos que la Oficina de la Vivienda haga un listado de inmuebles públicos y sociales”. La concejala recuerda que estos ciudadanos cobrarán la Remisa o el Ingreso Mínimo Vital por lo que una parte de ella podrá sufragar parte de ese gasto.