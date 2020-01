Podemos-IU denuncia el agravio que sufre Granada, la "gran damnificada" del estado de las autonomías

El grupo municipal de Podemos-IU ha denunciado hoy el agravio que sufre Granada respecto a otras provincias andaluzas tras las últimas decisiones del gobierno andaluz respecto al Parque de las Ciencias, la Escuela de Salud Pública o el sistema educativo en las escuelas rurales.

Según el portavoz del grupo, Antonio Cambril, a Granada, tras 40 años de decadencia y de maltrato presupuestario continuado año tras año, la han convertido en la gran damnificada por el estado de las autonomías, por lo que asegura que muchos granadinos votarían hoy no al mismo. "En 40 años nos lo han quitado todo menos el frío. Andalucía era y es una región de ciudades orgullosas que han sido capitales de mundo como Cádiz, Córdoba, Granada o Sevilla, pero Granada hoy no lo es. Málaga que era una playa de Granada y se han invertido las tornas. Granada ahora es una excursión de Málaga". En el presupuesto, se nota la diferencia: 810 millones de Málaga frente a 278 de Granada.

"La ciudad y la provincia han perdido todo su poder. La responsabilidad de estos 40 años de abandono hay que situarla en primer lugar en la esfera de los dos grandes partidos: PSOE y PP", ha denunciado el portavoz del grupo, que ha denunciado que el nuevo gobierno de la Junta, de PP y Cs, "ha tomado lo peor en la Junta de las costumbres que ya había instaurado el PSOE". Así, ha denunciado que se lleven la gestión del Parque de las Ciencias, la Escuela de Salud Público, el desmantelamiento de las escuelas rurales, el número de enfermeros está en la mitad de la media española..., somos la última ciudad. "Con el PP, los trenes, hemos estado tres años sin trenes y ahora tenemos el AVE más lento de España".

"Si esto hubiera ocurrido en el oeste de Andalucía, Susana Díaz en ese momento se hubiera colgado de los pelos del puente de Triana. No hay luz en la zona norte y la ciudad. El concejal de desempleo arma la de Dios es Cristo y renuncia a 9,4 millones de euros", relata el edil al describir la situación actual de Granada.

Así, asegura que "nos han convencido de que somos incapaces de emprender, de crear riqueza, de que en el gen granadino está el ser funcionario. La misma clase política que ha entregado a la provincia y a la ciudad, nos han convencido de que hay un destino con mal fario, un gen granadino que nos condena a 2031 a ser la capital europea de las papas a lo pobre. ¿Cómo la ciudad, en plena decadencia, va a aspirar a la capitalidad cultural europea?", se pregunta.

Cambril ha criticado también la postura del alcalde, Luis Salvador, y del "aspirante a vicealcalde", Sebastián Pérez, "dos expertos en agitar banderas, darse golpes de pecho y no despegar jamás el culo del sillón, dos profesionales de la política en el peor sentido que han venido a servirse de Granada y no a servir a Granada. Los dos juntos no suman ni medio alcalde, ¿nos van a sacar del infierno en el que nos han metido? No lo creo. Uno se ha pasado la vida política denunciando que se llevaban la Alhambra y la Sierra y ahora le permite que se lleven todo a los suyos, y el otro actuando como el muñeco de un ventrílocuo. No para de ir de un sitio para otro pero sin conseguir nada sustancioso para la ciudad", asegura.

"Yo no votaría por seguir siendo andaluz si este es el camino. No quiero seguir mirando para otro lado y entregar a Granada a la reacción. Al final las fuerzas reaccionarias se harán con el sentimiento identitario de la ciudad. Me siento andaluz aunque no vibremos como otros pero pedimos para Granada lo mismo que para Andalucía. Los granadinos queremos volver a ser lo que fuimos", reivindica Cambril, que asegura que apoyarán los movimientos sociales de protesta que se están generando.