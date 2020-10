Podemos-IU pide al Ayuntamiento de Granada que rescinda el contrato de la aplicación para los plenos que no se usa

El Ayuntamiento de Granada no utilizará este viernes en el pleno municipal la aplicación informática de más de 18.000 euros que adquirió a Telefónica en el inicio de la pandemia. Según adelantó este periódico, el Ayuntamiento no la va a poner en marcha aún y los motivos que alegó eran que no se había dado la formación necesaria a los concejales y que hace falta adquirir ordenadores para los participantes en el pleno.

El concejal de Podemos-IU en el Ayuntamiento de Granada Francisco Puentedura, que desde que se compró la aplicación ha pedido su uso y reclamado al bipartito los motivos del no funcionamiento de la misma, ha dicho hoy que las explicaciones del Ayuntamiento no son creíbles ya que la formación se había podido dar durante todo este tiempo con la oferta de más sesiones formativas; y que en los cursos y la prueba de mayo de la aplicación, se han utilizado equipos propios ya que no requiere ningún programa específico. Sería similar a lo que se hace con otras aplicaciones que permiten estos encuentros entre varios usuarios telemáticamente.

Puentedura ha pedido al concejal Francisco Fuentes que "rescinda el contrato" y que los 18.000 euros que se gastaron se "destinen a necesidades urgentes" derivadas de la pandemia. "No es lógico que el Ayuntamiento se gaste ese dinero en una plataforma inútil que non pone en marcha y cuyas excusas son mentira", asegura Puentedura.