Podemos-IU rompe la negociación de los presupuestos de Granada con el bipartito

El grupo municipal de Podemos-IU en el Ayuntamiento de Granada da por rotas las negociaciones de los presupuestos de la capital con el bipartito. Es la "consecuencia" de la negativa de Economía a incluir unas medidas propuestas por Podemos-IU para que la subida del 3% del IBI no afecte a todos los granadinos.

Según el concejal Francisco Puentedura, el equipo de gobierno "plantea proteger a los 737 inmuebles con valor catastral superior al millón de euros, lo que supone menos del 0,5% de los contribuyentes, en lugar de proteger a los 240.000 que tendrán que afrontar la subida del 3%.

En diciembre el grupo municipal planteó una opción para compensar esa subida garantizando los ingresos que prevé el Ayuntamiento por el incremento del IBI. Podemos-IU apostaba por una subida de tipos diferenciada y que los 2,5 millones de ingresos previstos los soportaran los valores catastrales superiores. "Son 737 inmuebles que podrían soportarlo para que no se ceben con el resto de granadinos".

Pero esta medida no se acepta por el equipo de gobierno "y prefieren subir el IBI a familias antes que a entidades financieras, grandes centros comerciales o grandes multinacionales".

"El grupo municipal de Podemos-IU apoyó el plan de ajuste y ellos se comprometieron a estudiar la alternativa de la subida del IBI. Ahora un informe del Órgano de Gestión Tributaria dice que se viable nuestra opción pero lo que falta es voluntad de proteger a los granadinos", explica Puentedura. "Por tanto, estas mentiras no saldrán gratis no sólo con la denuncia pública sino también porque como han incumplido sus compromisos este grupo no va a negociar nada más con el alcalde y su equipo de gobierno".

Según Puentedura, "si pretende negociar un presupuesto no lo van a conseguir con esta subida de impuestos a los granadinos. Muy corto se ha cortado el camino el alcalde, que por no molestar a Sebastián Pérez sólo defiende a los poderosos"., ha argumentado, denunciando que mientras se sube el IBI, el equipo de gobierno "mantenga la estructura de puestos directivos, de enchufados, que les cuesta al a ciudad más de 2 millones de euros".

El concejal dice que ya ha comunicado esta ruptura de la negociación y que "el PP echa la culpa a Cs y Cs al PP".

Según el informe de Gestión Tributaria, si se tiene en cuenta la subida del 3% como hasta ahora, se recaudan 76,9 millones, lo que supone 2,2 más que en 2019. Si se atiende la propuesta de Podemos-IU de aplicar el gravamen general del 0,63% y el diferenciado del 1,1% al 10% de mayor valor catastral para los usos comerciales, ocio y hostelería, industrial, oficinas y edificios singulares, la recaudación sería de 76,5 millones. "Los 300.000 que faltarían se consiguen subiendo los subtipos a casinos y casas de apuestas o plazas de toros". Si se lleva al extremo y el tipo diferenciado es del 1,3% al 10% en los mismos casos, se llegaría a 79,1 millones, 4,4 millones más que el año anterior y "más del doble de lo que el Ayuntamiento necesita recaudar por este impuesto" para los presupuestos.