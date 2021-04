Podemos-IUI critica que el bipartito deje a La Chana con las "migajas" de los Fondos Edusi

El grupo municipal de Podemos-IU e Independientes en el Ayuntamiento de Granada ha denunciado hoy el abandono sistemático al que tiene sometido el equipo de Gobierno de PP y Cs al barrio de La Chana. El concejal de la formación Paco Puentedura sostiene que “les han dejado solamente las migajas de los fondos Edusi que les corresponden” y añade que, además, “el bipartito se ha situado de espaldas a la ciudadanía y las pocas inversiones que han comprometido no son las que requieren los vecinos y vecinas”.

La formación ha tenido recientemente una reunión con la Asociación de Vecinos de La Chana donde transmitieron sus quejas en este sentido, por lo que el concejal denuncia que al barrio le corresponden de los fondos Edusi alrededor de 1.200.000 euros, lo que hubiera supuesto el empuje de inversión que necesita el barrio desde hace décadas. En cambio, "lo que llegará realmente son unos 400.000 euros, de los cuales 300.000 serán para una rotonda con estatua y 100.000 para renovar la plaza de la Unidad, que requiere una inversión muy superior”.

“Nada de esto corresponde a las peticiones de los vecinos, que señalaron al equipo de gobierno como actuaciones prioritarias la reforma de la plaza de la Unidad cifrada en 400.000 euros, otros 600.000 los requerían para ampliar y mejorar las zonas verdes del barrio, y los 200.000 euros restantes para crear una línea de impulso al pequeño comercio”, explica el edil. Puentedura critica que “sin embargo la realidad es que el bipartito les ha dejado las migajas”: de ese 1.200.000 euros solo han comprometido 400.000 euros en inversiones de los cuales 300.000 son para una rotonda con una estatua encima, una vergüenza”.

Ante esto, el concejal pregunta al bipartito si realmente cree que la actuación prioritaria en este barrio es eso, teniendo en cuenta las necesidades urgentes que tienen los vecino. “¿Quién ha pedido una rotonda con estatua que vale 315.000 euros?”, mantiene Puentedura, que tilda de “desfachatez” el hecho de que el alcalde y sus concejales den la espalda a una asociación de vecinos tan históricamente activa y que en muchas ocasiones “les hace el trabajo puesto que ellos diseñan las propuestas para su barrio”.

Puentedura mantiene que para el bipartito “en Granada hay barrios de primera y de segunda y a estos últimos no llegan las inversiones comprometidas, quizás porque saben que en esas zonas no obtienen votos”, afea. “El equipo de gobierno también olvida que los Edusi son una oportunidad no solo de regeneración de equipamientos y espacios públicos, también para mejorar la calidad de vida de los vecinos y todo ello mediante la generación de empleo”.

“Este tipo de proyectos es lo que da la vida a un barrio”, sostiene el concejal, que explica que “son inversiones que requieren poco coste en material y genera uno mayor en mano de obra, por tanto ese 1.200.000 de inversión que se habían comprometido se convertían en una oportunidad de generar empleo en el barrio. “Sin embargo, PP y Cs plantean una rotonda que nadie ha pedido y un maquillaje para la plaza de la Unidad que requiere una obra estructural”, finaliza el edil.