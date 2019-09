Podemos-IU critica el "oscurantismo" de la 'misión' a Nueva York y el uso de fondos europeos

El portavoz de Podemos-IU en el Ayuntamiento de Granada, Antonio Cambril, ha criticado hoy el oscurantismo y la falta de transparencia con la que se ha gestionado el viaje a Nueva York de una delegación empresarial y política organizado por la Cámara de Comercio y al que asiste también el alcalde de Granada, Luis Salvador.

Según Cambril, su grupo se ha enterado del mismo por el artículo de opinión que publicó la directora de este periódico en la edición del domingo de Granada Hoy. Tras hacer averiguaciones, "hemos podido saber que van políticos del PP, PSOE, Cs, de Diputación, del Ayuntamiento, del Puerto de Motril, del PTS... un totum revolutum que nos cuesta trabajo explicarnos el por qué".

Cambril considera que la nota explicativa mandada después deja más dudas aún el aire sobre este viaje. "Se dice que viajan 46 empresarios -37 empresas y 46 empresarios- y por nuestra información van más de 70 personas, casi 80. ¿Las 30 restantes de dónde salen? Van casi tantas como empresarios", se pregunta.

Y la siguiente cuestión es, ¿quién lo paga? "Si son de instituciones, la pregunta es ¿y esto quién lo paga? La Cámara dice que se paga con fondos europeos al 70% y con otros el resto. Los fondos europeos los pagan los españoles y los europeos y para lo que no están es para pagar a una patulea de representantes públicos que van no se a qué van a Nueva York", ha asegurado.

Cambril ha dudado también del destino elegido y la efectividad de la "misión empresarial". Nueva York "es el icono del siglo XX pero ahora es una capital turística, no de negocios, que se hacen en China, India y Corea. Como turística tiene sentido pero en la nota improvisada por la cámara llama la atención que introduzcan la Capitalidad Europea. "¿Qué pinta Nueva York en una capitalidad que decide Europa? Es un contrasentido, no se entiende nada", ha dicho Cambril, que considera que la versión de "exhibir la unión de la provincia por primera vez es tomarle el pelo al público porque los negocios no están allí" y además porque no se han invitado a todos los grupos.

Tanto el grupo municipal de Podemos-IU en el Ayuntamiento como el de Adelante en Diputación van a pedir información sobre cuánta gente va, quién de cada grupo y "el alcalde en calidad de qué acude". "Se va a entrevistar con el alcalde de Nueva York? ¿Quién paga el viaje, la Cámara o el Ayuntamiento? ¿Y el tiempo que sustrae a los granadinos? ¿Dónde está la transparencia? ¿Cuánto cuestan los viajes? ¿Quiénes van de asesores? ", denuncia, asegurando que su grupo municipal no ha sido informado al respecto. "Van unos cuantos, los que han ido siempre, para entendernos", ha asegurado, alegando que "parece el principio de la temporada otoño-invierno de Fitur. Y yo ya se el resultado para la ciudad: nada".

La ausencia del alcalde más de 24 horas de Granada obligaría incluso a nombrar a un alcalde en funciones y comunicarlo al resto de grupos.

"No sabemos más. Es como un viaje semiclandestino. No me meto ni con los empresarios, aunque ya digo que son fondos europeos, ni con la Cámara, pero me parece asombroso, parece una fiesta provincial. Si ya van familiares, sería para mear y no echar gota", ha respondido a la pregunta de si van acompañados a este viaje.