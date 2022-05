Podemos pide ajustar los datos del padrón de Granada para evitar "pérdidas millonarias anuales"

El grupo municipal de Unidas Podemos (UP) e Independientes en el Ayuntamiento de Granada ha avisado este lunes al equipo de Gobierno local que en junio se inicia el procedimiento de actualización para acabar con el desfase entre los datos del padrón y los del Instituto Nacional de Estadística (INE), que "producen pérdidas millonarias anuales en base a transferencias de impuestos, que en este ejercicio, ha supuesto un total de seis millones de euros".

El concejal de la confluencia Francisco Puentedura ha explicado en rueda de prensa que "estamos a tiempo de acabar con esta mala gestión, que redunda en pérdida de derechos de la ciudadanía", y ha llamado al Ayuntamiento a que acuda a este procedimiento del INE, donde los consistorios pueden actualizar sus datos del padrón.

De este modo, las cifras de población, con las distintas altas y bajas que se han ido produciendo, se pueden actualizar con los datos del padrón del INE para que se fijen los datos globales del censo de población.

Puentedura ha explicado que "el Ayuntamiento de Granada no siempre ha acudido a estos informes de actualización y, además, no suele hacerlo actualizando todos los datos", por lo que ha afeado que "existe una disonancia de población entre los datos del padrón municipal con los que reconoce el INE". Mientras que los datos municipales señalan que la población de la ciudad ronda los 247.000 habitantes, el INE solo reconoce 233.000, es decir, "existen 14.000 granadinos y granadinas desaparecidos del censo" del organismo estatal.

Este desfase, ha precisado Puentedura, "está provocado por varios factores, entre ellos que el Ayuntamiento no ha aportado todos los datos al INE, o como consecuencia de que los registros del padrón no están completos o tienen errores". Asimismo, ha puesto como ejemplo las dobles inscripciones o datos de altas en nuevas edificaciones que aún no tienen adjudicado número de calle y, por tanto, no están en registro".

El edil ha señalado también que el área de Unidad del Territorio cuenta con un personal escaso para abordar esta carga de trabajo y, existen casos, en los que los retrasos alcanzan el año. "Todo esto acarrea serios problemas para la ciudadanía, que pierde derechos, por ejemplo a la hora de acudir a votar a unas elecciones y, por otro lado, ven cómo su ciudad plantea servicios públicos para una población menor de la real o se encuentran con dificultades administrativas a la hora de acudir a una ayuda o plan".