Podemos respalda al sector del taxi de Granada y exige más apoyo a la Junta

Podemos ha mantenido una reunión con la Asociación Élite Taxi Granada para expresarle su apoyo y escuchar las reivindicaciones del sector, cuya situación se ha agravado durante la pandemia del coronavirus con dificultades para facturar y cubrir gastos del seguro de autónomos.

Según ha indicado en un comunicado la diputada provincial de Podemos en Granada y secretaria de Acción Institucional de Podemos Andalucía, Alejandra Durán, no se entiende que la Junta "no tenga contemplado un paquete de ayudas específico para este sector tan castigado durante la pandemia y que a su vez el Ayuntamiento de Granada no sea capaz de asignar una mínima partida para ayudarlo, siento un colectivo tan importante de la capital que esta totalmente ligado al turismo y que como ha caído en casi un 90% en la provincia".

Según Podemos, uno de los mayores problemas con lo que el sector se encuentra es con el incumplimiento de la Ley 30-1 por la cual sólo se permite dar autorizaciones a las empresas de VTC en función de una licencia por cada 30 de taxi.

Por ello, según Podemos, llama mucho la atención que según los datos facilitados por la Asociación Élite Taxi, "en la actualidad existen en Granada capital cerca de 560 licencias de taxi y aproximadamente 210 de VTC, "saltándose claramente la propia Ley".

Desde Podemos denuncian la "falta de regulación" de las VTC por parte de la Junta de Andalucía.

Por su parte, Durán ha criticado que las VTC estén "operando impunemente en todas las ciudades de Andalucía, pero sobre todo en Granada, ya