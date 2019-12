Póker: Torneos mundiales y jugadores internacionales

Aunque el origen del póker no está muy claro, algunos historiadores afirman que tiene más de 2000 años de antigüedad y que el dominó chino podría ser uno de sus ancestros. Tampoco se conoce con precisión el origen de la palabra póker o póquer, como lo llamamos en español, pero parece ser que se relaciona con algunas actividades de ciertos estafadores que utilizaban las cartas para realizar sus andanzas ilegales.

La evolución de este juego de cartas ha sido continúa, y los resultados actuales nos muestran un juego de azar que se jugaba en los salones y hoy se juega en los casinos tradicionales y en los online, de la misma manera que se apuesta en las ruletas, pero con el agregado de los torneos internacionales.

Los torneos más importantes de póquer

En la actualidad, existe una gran variedad de torneos de póquer en vivo, pero los siguientes son los más importantes del mundo:

- La Serie Mundial de Póquer (WSOP): Este torneo consiste en diferentes eventos alrededor del mundo durante casi todo el año, en los que participan decenas de miles de jugadores esperanzados en ganar un premio importante. Las variantes de este torneo son el de Las Vegas, Online Poker, U.S. Circuit, Europe Circuit e International Circuit.

- La Serie Triton Super High Roller (Triton Poker): También compuesto por varios eventos en el mundo, todos conducidos por Triton Poker, y el ganador recibe un primero millonario como sucede con los otros torneos famosos que mencionamos en este artículo.

- El Big One for One Drop: El buy-in es de $1.000.000, y es un torneo de la variedad Texas Hold’em sin límites. La WSOP comenzó a organizarlo en el año 2012 y se convirtió rápidamente en el torneo con el buy-in más alto de la historia de este juego de cartas.

- Campeonato Mundial de Póker Online (WCOOP): Este torneo comenzó a organizarse por primera vez en el año 2002, y es la versión online de la Serie Mundial. La variante

más famosa de póquer que se juega en este torneo es la de Texas Hold’em. El patrocinador principal es Poker Stars. Para ingresar no hay un solo “buy-in”, sino que existen diferentes opciones.

Quiénes son los personajes más destacados del mundo del póker

La lista de grandes jugadores que se han destacado durante toda la historia de los torneos de póker es muy larga, pero a continuación mencionaremos algunos de los más icónicos (del pasado y del presente). Dentro de los históricos se encuentran Raúl Mestre, Stu Ungar, Amarillo Slim (junto a Doyle Brunson son considerados los padres del póker moderno), Vanessa Selbst y Phil Hellmuth, entre muchos otros.

Por qué el póker despierta pasiones

A pesar de ser un juego de azar que se juega con cartas, el póker despierta pasiones. Seguramente, se debe a que es un juego en el que se aplican estrategias, entrenamiento y mucha inteligencia, por lo que no depende solo de la suerte.