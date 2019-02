Polémica por la celebración de las Jornadas Taurinas de la UGR

La Universidad de Granada acoge en la Corrala de Santiago desde esta misma tardes hasta el viernes 23 de febrero unas Jornadas Taurinas que coorganiza junto con Ana Belén Álvarez Abuín, presidenta de la Plaza de Toros de Granada. En esta cita participarán toreros, editores y críticos de publicaciones taurinas, aficionados y comentaristas taurinos, un hecho que ha despertado malestar entre la comunidad universitaria, muy dividida sobre esta cuestión. Entre los invitados a las mismas se encuentran nombres como José Antonio Campuzano o Santi Ortiz, ambos matadores de toros.

Por este motivo, un grupo de profesores e investigadores que tuvieron conocimiento esta misma semana de la organización de la cita iniciaron ayer una campaña de recogida de firmas para pedir a la rectora de la Universidad de Granada "que esta entidad cancele la celebración de estas Jornadas".

Los profesores, que dada la premura de la iniciativa se concentran en los departamentos de Filosofía I y II y vinculados a la docencia de Ética, critican que estas jornadas suponen un posicionamiento claro a favor de los toros. "Entendemos que la Universidad, al apoyar estas Jornadas, toma partido de forma muy explícita en una controversia que divide a los miembros de la Universidad granadina y a la sociedad a la que esta entidad sirve".

Los firmantes matizan que la solicitud de cancelación viene motivada por la falta de una perspectiva crítica y plural. "Por supuesto, con esta solicitud no pedimos la no implicación de la Universidad en los asuntos que preocupan a la sociedad, pero sí que tal implicación se realice exigiendo siempre que los eventos en cuya organización participa sean abiertos a la crítica, la reflexión, la pluralidad y el rigor investigador, aspectos que no concurren, entendemos, en las Jornadas a las que con este escrito nos referimos", agregan los docentes del Grado de Filosofía de la Universidad de Granada, una rama en la que se han dirigido varias tesis y se han publicado libros sobre los derechos de los animales.

Así, entre otros nombres de investigadores y docentes, firman el escrito la catedrática María José Frapolli; o profesores titulares como Lilian Bermejo, Pedro Francés Gómez, Javier Rodríguez o Francisco Lara, que no descarta otro tipo de movilizaciones sobre todo para evitar la celebración en los próximos años de más citas de estas jornadas, que cumplen ya su XXIII.