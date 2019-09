Polémico viaje a Nueva York: ¿Misión histórica o un gran convite con dinero público?

El viaje empresarial e institucional organizado por la Cámara de Comercio de Granada a Nueva York con la presencia de instituciones como Ayuntamiento de Granada, Junta de Andalucía o Diputación y grandes empresas tiene aún cuestiones por resolver ante la falta de información previa al viaje y la que se sigue mostrando desde las instituciones participantes sobre financiación y objetivos.

La Cámara lo define como la “misión empresarial más ambiciosa de su historia” destacando una unidad única en la promoción de Granada y su empresariado y el Ayuntamiento ha recurrido a una nota de prensa para defender que el viaje supondrá un paso adelante para proyectos como la Capitalidad Cultural de 2031 o el Granada Human Tech, la marca de innovación por la que apuesta el nuevo gobierno local. Pero la oposición exige que se aclaren los términos del viaje.

Así, Podemos-IU en el Ayuntamiento de Granada critica la falta de información de la agenda del alcalde y pide que se aclare quién lo paga después de explicar la Cámara que se afrontará con fondos europeos, que según Podemos-IU también pagan los españoles.

Por su parte, desde el grupo municipal socialista han mostrado su sorpresa por no conocer la agenda del alcalde ante este viaje, por lo que no entran a valorarlo más detalles “más allá de la opacidad con la que se maneja el gobierno en todos los aspectos”. Y es que no han sido informados de nada por el nuevo equipo de gobierno a pesar de que en el anterior mandato, el PP exigía una agenda pública del alcalde cada vez que se realizaba un viaje institucional.

La ausencia del alcalde más de 24 horas de Granada obligaría incluso a nombrar a un alcalde en funciones y comunicarlo al resto de grupos, algo que no se ha hecho según denuncia la oposición.

El portavoz de Podemos-IU en el Ayuntamiento de Granada, Antonio Cambril, ha criticado hoy el oscurantismo y la falta de transparencia con la que se ha gestionado el viaje a Nueva York y ha asegurado que su grupo se ha enterado del mismo por el artículo de opinión que publicó la directora de este periódico en la edición del domingo de Granada Hoy. Tras hacer averiguaciones, “hemos podido saber que van políticos del PP, PSOE, Cs, de Diputación, del Ayuntamiento, del Puerto de Motril, del PTS... un totum revolutum que nos cuesta trabajo explicarnos el por qué”.

Cambril considera que la nota explicativa mandada después por la Cámara deja más dudas aún el aire sobre este viaje. “Se dice que viajan 46 empresarios -37 empresas y 46 empresarios- y por nuestra información van más de 70 personas, casi 80. ¿Las 30 restantes de dónde salen? Van casi tantas como empresarios”, se pregunta.

Y la siguiente cuestión es, ¿quién lo paga? “La Cámara dice que se paga con fondos europeos, que los pagan los españoles y los europeos y que para lo que no están es para pagar a una patulea de representantes públicos que van no se a qué a Nueva York”, asegura.

Cambril duda también del destino elegido y la efectividad de la “misión”. Nueva York “es el icono del siglo XX pero ahora es una capital turística, no de negocios, que se hacen en China, India y Corea. Como turística tiene sentido pero en la nota improvisada por la cámara llama la atención que introduzcan la Capitalidad Europea. “¿Qué pinta Nueva York en una capitalidad que decide Europa? Es un contrasentido”, dice Cambril. “Y yo ya se el resultado para la ciudad: nada”.

“No sabemos más. Es como un viaje semiclandestino. No me meto ni con los empresarios, aunque ya digo que son fondos europeos, ni con la Cámara, pero me parece asombroso, parece una fiesta provincial. Si ya van familiares, sería para mear y no echar gota”, responde a la pregunta de si van además acompañados a este viaje.

El Ayuntamiento a primera hora de la mañana envió una nota de prensa explicativa del viaje y se aseguraba que el alcalde de Granada, Luis Salvador, encabezaba la delegación institucional y empresarial que participará desde hoy y hasta el próximo viernes en un encuentro junto a diferentes agentes económicos y sociales en Nueva York con el objetivo de estrechar relaciones con Estados Unidos, dar a conocer las empresas punteras en diferentes ámbitos de la tecnología y la economía del conocimiento y acercar los atractivos turísticos y culturales de la capital y la provincia.

Esta misión institucional y empresarial, recoge la nota, “supondrá un importante paso hacia adelante para los proyectos Granada2031 y Granada Human Tech” con los que la ciudad va a ir articulando en colaboración con asociaciones empresariales, universidad y demás agentes del sector un plan estratégico que armonice todo el ecosistema en los ámbitos de la tecnología y la investigación para ponerlo al servicio de la creación de empleo y la generación de riqueza.

“Nuestro gran objetivo es que Granada pueda ser capital de la tecnología y la innovación, una ciudad ideal para que las empresas y startup puedan emprender y generar importantes oportunidades de desarrollo para todas aquellas iniciativas vinculadas a la economía del conocimiento”, asevera el alcalde.

Según la nota, Federico García Lorca será también embajador en Nueva York, donde hay previstas diferentes acciones culturales en el Instituto Cervantes en torno a su figura, además de una serie de visitas al Ayuntamiento, la sede de la Unesco o la Universidad de Columbia. En este punto resulta curioso, por ejemplo, que no acuda en esa ‘misión’ nadie de la Fundación Lorca o de la familia del poeta siendo el nexo de unión entre ciudades que el Ayuntamiento quiere aprovechar para reforzar la Capitalidad Cultural 2031, que decide en Bruselas.

Junto a Salvador, también integran esta delegación institucional y empresarial el presidente de la Diputación Provincial de Granada, José Entrena; la subdelegada del Gobierno de España, Inmaculada López-Calahorro; el delegado del Gobierno andaluz, Pablo García; el director de Cetursa Sierra Nevada, Jesús Ibáñez; la directora de la Fundación Parque Tecnológico Ciencias de la Salud, Ana Agudo; la directora del Patronato de la Alhambra y el Generalife, Rocío Díaz; la rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda; el presidente de la Autoridad Portuaria Motril-Granada, José García Fuentes; el director del Patronato de Turismo de Granada, Francisco Manuel Maldonado; el presidente de la Cámara de Comercio de Granada, Gerardo Cuerva; y el presidente de la Cámara de Comercio de Motril, Ángel Gijón, “junto a reconocidos embajadores de Granada en Nueva York en diferentes ámbitos de la cultura, empresas y agentes económicos de Granada” como onGranada Tech, FAECA, Convention Bureau, CGE, AJE, OTRI, etcétera, y empresas sectoriales dedicadas al turismo, la cultura, productos gourmet, salud, TICs, sostenibilidad y agroindustria.

Durante los días que dura la misión comercial, tanto autoridades como representantes de los diferentes organismos asistentes participarán en una serie de eventos que permitirán poner en contacto lo mejor de cada sector. Así, hay previstas rondas de encuentros empresariales con diferentes ‘clusters’, visitas institucionales y acciones culturales.

Hoy el presidente de la Cámara, Gerardo Cuerva, estaba ya en Nueva York junto con técnicos de la Cámara. Durante una visita al inicio de la sesión del Nasdaq han podido asistir a la proyección que el Mercado Bursátil de Valores Tecnológicos ha realizado en las pantallas de que dispone en Times Square, para dar la bienvenida a la delegación granadina.

El tecnológico es, junto al turístico y al de la construcción, uno de los sectores empresariales granadinos que durante la misión mantendrá encuentros con organizaciones y entidades de la ciudad y el Estado de Nueva York. Además, empresas de esos y otros sectores, celebrarán reuniones B2B con empresas estadounidenses.