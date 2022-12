La Policía Local de Granada detiene en la ciudad al famoso Equipo A

La Policía Local de Granada ha realizado esta mañana una detención digna de una serie de televisión. Agentes del cuerpo de seguridad han localizado en las calles de la capital a los cuatro fugitivos estadounidenses del 'Equipo A', un comando paramilitar que se mantenía al margen de la ley desde que se escaparan de una penitenciaría de EEUU en el año 1972.

Una patrulla que realizaba labores de vigilancia se topaba en la mañana de este jueves con la famosa furgoneta de este comando, pintada completamente de negro y con la característica línea roja que la rodeaba. Poco después localizaba a los famosos coronel John 'Hannibal' Smith, el teniente Templeton 'Fénix' Peck, el capitán H. M. 'Loco Murdock', y al sargento Bosco Albert 'M.A. Baracus'.

En 1972, un comando compuesto por estos hombres, los mejores del ejército estadounidense, fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en la que se encontraban recluidos. En la actualidad, buscados todavía por el gobierno de EEUU, sobrevivían como soldados de fortuna. Si alguien tenía algún problema y si los encontraba, podía contratarlos, aunque ahora eso no será posible en Granada.

¡Buenos días #Granada!Iniciamos la jornada informando que por fin hemos dado y detenido en la ciudad a cuatro fugitivos del ejército americano que formaban un comando, que se fugaron de prisión en 1972.Comenzamos 👮🏻‍♂️👮🏻🚔#FelizMiércoles #28D pic.twitter.com/dT3R3Czo0o — POLICÍA LOCAL GRANADA (@PoliciaGr) December 28, 2022

Esta ha sido la peculiar inocentada que la Policía Local de la ciudad ha querido 'gastar' a la ciudadanía este miércoles 28 de diciembre, el conocido como Día de los Inocentes, en los que son muchas las instituciones, medios de comunicación y personas en general que realizan este tipo de bromas.

A través de su perfil en la red social Twitter, en el que el cuerpo de seguridad local suele publicar sucesos curiosos que ocurren en la capital, han subido la foto de una furgoneta aparcada en una calle de Granada con el diseño de la carrocería muy similar a la que usaban los fugitivos de la serie 'El Equipo A', que fue muy famosa en los años 80 en España.

"¡Buenos días, Granada! Iniciamos la jornada informando que por fin hemos dado y detenido en la ciudad a cuatro fugitivos del ejército americano que formaban un comando, que se fugaron de prisión en 1972. Comenzamos", reza el texto que acompaña a la curiosa imagen.

Han sido muchos los usuarios que no han tardado en unirse a la broma y han recordado la serie, sus icónicas frases y escenas, y acompañaban de emoticonos y GIFs en respuesta a la publicación de la Policía Local.