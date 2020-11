La Policía Nacional detiene en Granada a un varón que presuntamente habría cometido dos atracos esgrimiendo un gran cuchillo de cocina

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Granada a un varón de 31 años y nacionalidad española, con numerosas detenciones y antecedentes policiales por hechos similares, como presunto autor de dos atracos cometidos en un salón de juego y una panadería, intimidando a sus víctimas con un gran cuchillo de cocina, habiendo conseguido llevarse en total 825 euros en metálico procedentes de las cajas registradoras de dichos establecimientos. El detenido ha pasado a disposición de la autoridad judicial, la cual ha decretado su ingreso en prisión.

Eran cerca de las cuatro de la tarde, cuando el presunto autor cometió su primer asalto. En un primer momento el presunto autor habría intentado sustraer varios cuchillos de un local de alimentación de una calle cercana regentado por una persona asiática. No obstante, al ser descubierto abandonó la tienda, marchándose del lugar a pie. Tan solo unos momentos después esta misma persona solicitó cambiar un billete de 20 euros a la empleada de un salón de juego de las inmediaciones, lo cual no ocurrió porque en realidad no portaba ese billete consigo, dando lugar a que la empleada le solicitase que abandonara el establecimiento. Esa misma persona, pero esta vez con la vestimenta cambiada, portando mascarilla y una bufanda tubular en la cabeza, se personó instantes después en el mismo local.

Tras ser reconocido por la empleada, esta le preguntó si esta vez traía los 20 euros para cambiárselos, recibiendo por respuesta la exhibición de un cuchillo de cocina de grandes dimensiones. La empleada, amedrentada, se distanció del asaltante, aprovechando este la ocasión para coger la recaudación de la caja registradora, un total de 145 euros en billetes, amenazándola verbalmente para que no avisase a la policía y emprendiendo la huida del lugar a continuación.

Al día siguiente, sobre las tres de la tarde, una panadería, también de la zona centro de la capital fue asaltada por una persona con características semejantes a las descritas por los testigos del atraco anterior. En esta ocasión el presunto autor entró preguntando a una empleada por su compañero de trabajo y propietario del negocio, manifestando que en esos momentos no se encontraba allí, abandonando el local tranquilamente.

Sin embargo, a los cinco minutos de este encuentro, la empleada se vio sorprendida por el mismo individuo, el cual con la cabeza tapada con un trapo blanco saltó por encima del mostrador, propinándole un fuerte golpe en el pecho y agarrándola a continuación para colocarle un cuchillo de grandes dimensiones en el cuello. Seguidamente, tras obligarla a que se agachara, el asaltante sin dejar de apuntarla con el cuchillo se apoderó de los 680 euros que había en la caja registradora y huyó del lugar.

Finalmente, las investigaciones policiales consiguieron identificar al presunto autor de ambos atracos, concluyendo que se trataba de la misma persona. Así pues, tres días más tarde los agentes de policía consiguieron localizar y detener al presunto autor de los dos atracos descritos, poniéndolo seguidamente a disposición de la autoridad judicial, la cual ha decretado su ingreso en prisión.