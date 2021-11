La Policía Nacional detiene en Granada a tres jóvenes por estafar a una amiga más de 4.600 euros en traspasos de dinero “online

Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo en Granada una operación contra la ciberdelincuencia en la que han resultado detenidas tres personas, dos mujeres (una de ellas amiga de la víctima) y un varón de entre 22 y 25 años, solo una de ellas con antecedentes policiales, como presuntas autoras de realizar operaciones bancarias a través de una plataforma de pago online, a través de las cuales obtuvieron más de 4.600 euros, que dejaron sin saldo la cuenta de su amiga, la cual se encuentra en tratamiento médico por sufrir una enfermedad que no padecía.

Agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos de Granada iniciaron la investigación tras recibir una denuncia en la que una joven manifestó haber sido alertada por su entidad bancaria de que, a través de varios números de teléfono diferentes, habían realizado numerosos envíos de dinero a través de una plataforma de pago instantáneo, desde su cuenta hasta las cuentas asociadas a dichos teléfonos.

La investigación reveló que meses antes y debido a un problema de operatividad y a la confianza plena depositada en la que era su mejer amiga, la víctima introdujo su clave de Bizum en el móvil de una de los presuntos culpables, la cual quedó registrada en el terminal pese a cerrar la sesión. Más tarde, ésta supo que la víctima había cobrado una indemnización por un accidente y, tras descubrir que mantenía en su terminal telefónico las claves de este servicio de pago, aprovechó esta circunstancia para realizar varios traspasos de dinero de la cuenta de la perjudicada a la suya.

Esta acción no solo la realizó la supuesta amiga, sino que otras amistades suyas, también se beneficiaron de la estafa con nuevos traspasos de dinero, hasta dejar sin saldo la cuenta. En total se han contabilizado nueve traspasos, ocho de ellos por importes de 500 euros y uno más de 118 euros, que suman un total de 4.618 euros.

Como consecuencia de los hechos denunciados, la víctima se ha visto perjudicada, no solo económicamente, sino que ha tenido que cambiar su forma de vida y le ha generado una nueva enfermedad por la que está siguiendo un tratamiento médico.

En este sentido, la Policía Nacional advierte de una nueva estafa, el "Bizum inverso", donde los ciberdelincuentes, tras rastrear en páginas online de compraventa de productos pertenecientes a empresas o a particulares, se ponen en contacto con los vendedores y les hacen creer que están interesados en sus artículos. Después de ganarse su confianza, el supuesto comprador solicita hacer el desembolso para agiliza supuestamente la compraventa, mediante plataformas de pago instantáneo, remitiéndoles un mensaje para que acepten el pago.

El engaño consiste en que el mensaje que recibe el vendedor realmente no esconde el coste del producto, sino que se trata de una solicitud enmascarada de cobro emitida a la víctima, quien al aceptarla, consuma la estafa. La descripción del concepto que aparece en el mensaje lleva normalmente a confusión si no se observa con atención en su totalidad. Así, el vendedor confiado, quizás no interpreta correctamente lo que implica la operación y la acepta sin más, pasando de ser vendedor a estafado en cuestión de un segundo.

Por ello, los ciberagentes informan que las plataformas de pago instantáneo, si bien tienen sus ventajas -como la rapidez con la que se producen los desembolsos-, también tienen un carácter irrevocable, por lo que es recomendable utilizarlas solo si se está completamente seguro de la operación que se realiza. Además, recomiendan fijarse bien en la información contenida en los mensajes recibidos a partir de las plataformas de pago vía telemática, pues podrían incluir una orden de pago no deseada.