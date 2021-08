Preguntas para considerar antes de solicitar un préstamo

Tener un préstamo es absolutamente normal hoy en día, ya sea un préstamo hipotecario, un préstamo para financiar un coche, un préstamo personal, un micropréstamo, etc. Las razones por las que se solicitan préstamos son diferentes, pero independientemente de ellas, es importante que la decisión se piense bien y esté basada en argumentos lógicos. Por esto, es importante que, antes de acceder a un préstamo se consideren las siguientes preguntas:

¿Para qué necesito un préstamo?

Parece una pregunta muy simple, pero la respuesta a esa pregunta ayudará a responder otras dudas que van a surgir en el camino, por ejemplo, ¿el objetivo del préstamo es cubrir una necesidad urgente o una compra a largo plazo? Identificar el propósito ayudará a determinar tanto la cantidad como el período de reembolso óptimo. Los préstamos a largo plazo suelen tener cuotas mensuales más bajas, pero el costo total del préstamo es más alto. Los préstamos a corto plazo, como los préstamos rápidos (1-6 meses) tienen cuotas e intereses mensuales más altos, pero el costo total es menor porque el préstamo se paga en un período más corto.

¿Cuánto dinero necesito realmente?

Cuando se accede a un préstamo es muy fácil caer en la tentación de acceder a la cantidad máxima disponible. Se debe recordar que hay que devolver la misma cantidad, con intereses. El interés está relacionado con la cantidad de dinero prestada y el período de devolución del préstamo. Cuanto mayor sea el monto prestado, mayor será el interés aplicado y, por lo tanto, el costo total del préstamo.

Definir el monto ayudará a elegir el tipo de préstamo, bancario o no bancario, así como el prestamista adecuado. Los bancos, por regla general, prefieren otorgar cantidades de dinero mayores durante períodos prolongados en comparación con los préstamos no bancarios. Si se necesita un préstamo rápido a corto plazo, solicitarlo a entidades no bancarias puede ser lo más conveniente. El mercado de productos financieros por entidades no bancarias es cada vez más competitivo. Para encontrar el mejor préstamo o crédito se pueden utilizar plataformas de comparación como Moneezy, que es un servicio 100% gratuito para el usuario y muy sencillo de utilizar. Comparar las ofertas asegura que se encuentre el mejor producto financiero de la forma más eficiente.

¿Cuál es mi puntaje de crédito?

El perfil crediticio es muy importante, ya que influye tanto en la decisión de aprobar o rechazar el préstamo como en las condiciones que se impongan. El puntaje crediticio es un número que puede ir entre 300 y 850 puntos, calculado en base al historial de pagos, la cantidad y el tipo de productos financieros solicitados. Un puntaje entre 550-650 puntos se considera promedio, entre 650-750 puntos se considera un buen puntaje y uno sobre 750 puntos o más es un puntaje excelente.

También puede ser problemático si no se tiene un puntaje crediticio. Para las instituciones de crédito, las personas sin puntaje de crédito son una categoría de alto riesgo, porque el acreedor no tiene ninguna información sobre el comportamiento del deudor. Mantener o crear un buen puntaje crediticio debe ser una prioridad para cualquier persona que desee acceder a un producto financiero. Una calificación crediticia excelente no garantizará el financiamiento, pero ciertamente creará más oportunidades.

Si se necesita dinero con urgencia, un préstamo bancario puede que no sea la mejor opción, ya que el proceso de solicitud es más largo. En el caso de los préstamos no bancarios, el proceso de solicitud es extremadamente sencillo y rápido, además de que es posible tomar posesión del dinero en pocas horas después de su aprobación. Si la necesidad de dinero no es urgente, un préstamo bancario es la opción más favorable, porque el tipo de interés de los préstamos bancarios es mucho menor, pero también las condiciones a cumplir (nivel de ingresos, antigüedad, presentación de avales) suelen ser más estrictas.